Come ogni giovedì, anche ieri si è svolta una nuova registrazione del serale di Amici, l’amato talent show condotto da Maria De Filippi. La puntata si è aperta con la sfida tra Chiara e TrigNO, coppia anche nella vita, finita al ballottaggio la settimana precedente a causa del mancato voto di Cristiano Malgioglio. L’incertezza sull’eliminazione è stata così trascinata fino alla puntata successiva, aumentando la tensione tra i fan e gli stessi concorrenti.

Nel corso della prima manche, ad andare a rischio sono stati i ragazzi dei team guidati da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. La prima a salvarsi è stata Antonia, mentre a finire in zona eliminazione è stato il cantante Jacopo Sol. La seconda manche ha visto invece prevalere il team Celentano-Zerbi, mettendo Francesco e TrigNO uno contro l’altro: a spuntarla è stato Francesco, condannando TrigNO all’eliminazione. L’ultima manche è stata vinta dalla squadra dei Petti Lo, che ha portato Antonia e Alessia a sfidarsi. Anche in questo caso, la sconfitta è toccata alla ballerina Alessia, finita così nella sfida a tre con Jacopo e Francesco. Proprio quest’ultimo ha ricevuto il favore della giuria, lasciando Jacopo Sol e Alessia al ballottaggio finale.





Amici 24, doppia eliminazione rumorosa

Da quel momento in poi, il web è letteralmente esploso. Alcune ragazze presenti al di fuori degli studi hanno riferito su TikTok di aver saputo dell’eliminazione di Jacopo Sol, voce confermata poco dopo anche dal portale LolloMagazine. “In anteprima, noi siamo in grado di darvi un’indiscrezione su chi delle due ha lasciato in corsa il serale: proprio Jacopo Sol sembrerebbe essere l’eliminato tra i due finiti al ballottaggio finale. Ovviamente, solo sabato sera al termine della puntata, sapremo se l’indiscrezione si rivelerà ufficiale oppure no”, si legge nella testata. Il nome di Jacopo Sol, però, è subito diventato centrale nella conversazione digitale. Le voci sulla sua presunta uscita hanno scatenato una vera e propria polemica sui social, dove i fan hanno espresso indignazione e amarezza.

Secondo molti utenti, Jacopo Sol rappresenta “la voce più bella del talent”, capace di emozionare con ogni sua esibizione. I suoi fan lo definiscono un artista completo, in grado di fondere tecnica vocale e intensità espressiva come pochi altri concorrenti in questa edizione. A rafforzare il dissenso verso una possibile eliminazione, il fatto che Jacopo non fosse stato al centro di particolari critiche né di performance sottotono: il pubblico lo considerava in crescita costante. La sola ipotesi che possa essere stato escluso dal programma ha sollevato un’ondata di sconcerto e di mobilitazione online, con l’hashtag #JacopoSol che ha iniziato a circolare insieme a clip delle sue esibizioni più memorabili.

Nel corso delle ore, il dibattito si è fatto sempre più acceso. Molti utenti accusano la produzione di aver perso il contatto con la sensibilità del pubblico, mentre altri chiedono spiegazioni chiare e trasparenti prima della messa in onda della puntata. In un talent dove il rapporto con i fan è fondamentale, la gestione del caso Jacopo Sol rischia di trasformarsi in un vero e proprio caso mediatico. Se l’eliminazione verrà confermata sabato sera, potrebbe segnare un punto di rottura tra il programma e una parte consistente del suo pubblico più fedele. Insieme a Jacopo è stata eliminata anche Chiara, che ha perso il ballottaggio con Trigno.