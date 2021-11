“È meglio se stai zitta”. Ballando con le stelle, lite in diretta tra i giudici: volano gli stracci

Laddove c’è un giudizio potete star tranquilli che ci saranno polemiche. A scuola, di fronte a un tribunale o tra genitori e figli, fidanzata e fidanzato, ecc. ecc.. ecc… Ma, pensandoci bene, senza il giudizio degli altri cosa saremmo poi mai noi? Un’esibizione, un’attività, un servizio o un prodotto sono giudicati costantemente. E chi li fa ne deve prendere coscienza.

Stessa cosa succede a “Ballando con le Stelle”, il programma di Rai1 che vede sfilare vipponi, noti e meno noti, al fianco di ballerini e ballerine professioniste. A vincere l’ultima edizione, la 2020, sono stati Gilles Rocca e Lucrezia Lando. Naturalmente i tifosi della coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, tanto per citarne una, non sono stati affatto d’accordo. Ma è andata così. Per non parlare di quanto accaduto nel corso della sesta puntata quando tra Guillermo Mariotto e Carolyn Smith è scoppiata la discussione.

A scatenare il botta e risposta è stato il diverso, diversissimo, giudizio dei giurati sull’esibizione di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale. Da un lato il parere negativo di Carolyn Smith, che guida la giuria e che ha visto la figlia dell’ex calciatore “meno disinvolta del solito”. Questo, invece, è stato il commento al ballo da parte di Guillermo Mariotto: “Bianca e Simone non portano cose strane, moderne, particolari, ma non li si può condannare per questo. La salsa è difficile per tutti, io li aspetto sempre alla salsa che è dove cascano gli asini”.





A questo punto Carolyn Smith ha reagito alle parole di Guillermo Mariotto, totalmente in disaccordo con lui: “Scusa un attimo, ma da quando la salsa è difficile? Questa è molto basilare, non è difficile, forse è difficile per te”. L’avesse mai detto! Lo stilista venezuelano ci è andato giù duro: “Io sono nato con la salsa, mi spiace per te che di salsa non ne sai una …”. Tanto per rendere il siparietto ancora più ‘divertente’ – per chi guarda sicuro – addirittura l’altro giurato di “Ballando con le Stelle” Fabio Canino ha espresso un giudizio diametralmente opposto a quello dell’esperta Carolyn Smith. L’attore e personaggio tv ha infatti definito Bianca Gascoigne “giocosa, divertente e sempre più disinvolta”.

E Selvaggia Lucarelli è intervenuta nella polemica così: “Oggi mi diverto a vedere litigare gli altri. Mariotto ha appena detto a Carolyn che di salsa non capisce niente, ora Carolyn prego”. “Te la faccio pagare dopo” ha risposto ironicamente la Smith. Insomma, alla fine i giurati si punzecchiano ma si vogliono bene. Certo, almeno sui giudizi non è che si possa andare sempre d’amore e d’accordo. No?