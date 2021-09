“Succederà, lo so”. GF Vip 6, Guenda Goria sale l’ansia per l’ingresso di papà Amedeo: “Ho paura”

Grande Fratello Vip, l’ex gieffina lo confessa dopo la clip di presentazione. Tutto pronto per lo start della sesta edizione del reality show più seguito d’Italia. Dopo tante indiscrezioni e voci di corridoio, piano piano si definisce il gruppo di concorrenti pronti a varcare la gettonatissima porta rossa. La figlia di uno di questi, ex volto del programma, decide di dire qualcosa in più sulla partecipazione del padre.

A entrare nella casa più spiata d’Italia è Amedeo Goria, padre di Guenda, che ha già avuto modo di pregustare l’avventura che come le precedenti edizioni vedrà alla guida del timone Alfonso Signorini. Lo confessa: “Confesso che sono un po’ terrorizzata dalla sua partecipazione”.

Poi ha aggiunto: “Secondo me è poco avvezzo ai reality show”. Con queste parole la figlia di Amedeo, che ha visto anche la madre, Maria Teresa Ruta, alle prese con la stessa esperienza, si dice comunque curiosa di aver modo di ‘spiare’ papà Amedeo in un contesto del tutto inusuale.





“Sono anche felice perché è una grande opportunità di mettersi in gioco con tante altre persone e tanti ragazzi”, posto che da cuore di figlia ha dato il suo ‘in bocca al lupo’: “Mostra tutto il tuo cuore e la persona meravigliosa che sei. Noi siamo qui per sostenerti”.

E lo stesso Amedeo non può che dirsi pronto: “Sono uno abbastanza competitivo. Il discorso della vittoria non mi tocca, ho già raggiunto tante cose nella mia vita”, afferma nella clip di presentazione. Insomma, l’asticella delle aspettative si alza.