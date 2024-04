Cristiano Malgioglio sfoggia sempre un paio di occhiali scuri, ma non è solo un vezzo e durante l’intervista rilasciata a Verissimo ha spiegato il motivo. Il giudice di Amici è tornato nello studio di Silvia Toffanin per parlare della sua vita privata e della sua esperienza nel talent di Maria De Filippi. Qui è famiglia, Maria è famiglia e io sono felicissimo di stare qui. Hanno anche festeggiato il mio compleanno è sono stati molto carini”, ha detto il paroliere.

“Anche se non amo il tempo che passa, tengo nascosto anche il mio passaporto per non ricordarmi la mia data di nascita. Nemmeno da ragazzo festeggiavo, non ho mai amato le ricorrenze, perché poi è un giorno come un altro. Poi andando avanti con l’età pensi che dovrai abbandonare il tuo lavoro. Quando troverò un altro Cristiano io abbandonerò. Per il momento sto lavorando a due brani per l’estate. Una è una dedica d’amore che ho voluto fare a Cristiano Ronaldo“, ha rivelato ancora il cantautore.

Cristiano Malgioglio senza occhiali da sole a Verissimo

Cristiano Malgioglio è uno dei personaggi più iconici del panorama musicale italiano, e anche dello spettacolo, non limitandosi solo al canto. Una carriera lunghissima iniziata negli anni 70, ma non solo come cantante e interprete; è anche un bravissimo e apprezzato paroliere. A Verissimo ha confidato di aver scritto una canzone “con una dedica d’amore a Cristiano Ronaldo. “È una dichiarazione d’amore che faccio a Ronaldo”.

Cristiano Malgioglio, ospite di Verissimo su Canale 5, in una lunga intervista a Silvia Toffanin si è mostrato per la prima volta, dopo 20 anni, ha tolto gli occhiali da sole spiegando di aver risolto dopo tanto tempo il problema che aveva alla vista. Non solo un vezzo, quindi, il paroliere ha dovuto indossare gli occhiali per un motivo ben preciso: “Sono contentissimo di stare qui, ma ho una sorpresa grande per te oggi. Non ti farò l’intervista con questi occhiali. Per la prima volta dopo venti anni li tolgo e mi mostro e finalmente posso fare un’intervista completa senza questi. Questi sono proprio i miei occhi”, ha annunciato.

“Sono rinfrescati e rilassati. Molti penseranno che ho fatto la blefaro, no, non è così, io portavo quelle lenti scure perché avevo problemi con le luci e finalmente dopo tanto tempo l’ho risolto e adesso tutto è passato. Adesso sono senza occhiali, ci vedo da dio, ti vedo bellissima, posso vedere le luci e sono felicissimo e ti vedo da qui. Per fortuna ho cambiato le cose”, ha spiegato Cristiano Malgioglio.