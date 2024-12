La sua improvvisa scomparsa durante la diretta di Ballando con le stelle ha suscitato un’ondata di curiosità e speculazioni. Guillermo Mariotto ha lasciato inaspettatamente la giuria del programma, senza alcuna spiegazione, lasciando sia il pubblico in studio che quello a casa nel totale sconcerto. Solo successivamente, il celebre stilista ha chiarito la sua posizione, rivelando di essere dovuto partire con urgenza per occuparsi di un’emergenza legata alla maison Gattinoni, che dirige. In un’intervista rilasciata all’Adnkronos, Mariotto ha spiegato che la sua assenza non è stata una “fuga” da Ballando con le stelle, ma una necessità dettata da una situazione di pericolo per il lavoro che stava seguendo da mesi.

“Ho dovuto intervenire per salvare una situazione critica legata a una delle nostre commesse, che coinvolge un matrimonio in Arabia Saudita”, ha precisato. Sabato sera, Mariotto aveva lasciato il suo posto nella giuria prima della conclusione della puntata, un’assenza che non è passata inosservata. Poi ha reso noto che la première della maison Gattinoni, la sarta che coordina il lavoro all’interno dell’atelier, aveva avuto un malore ed era stata trasportata d’urgenza in ospedale. Questo imprevisto ha costretto Mariotto a lasciare immediatamente il programma per supervisionare gli ultimi dettagli di un’importante consegna per degli abiti per un matrimonio in Arabia Saudita.

Nel frattempo, l’assenza di Mariotto ha suscitato diverse ipotesi e commenti. Tra i più noti, quello di Selvaggia Lucarelli, che aveva scherzato sull’incidente, commentando ironicamente: “Si è infortunato pure lui”, facendo riferimento a Samuel Peron, nuovo maestro di danza di Federica Pellegrini, anche lui costretto a fermarsi dopo l’esclusione di Angelo Madonia. Nonostante i commenti, Mariotto ha confermato che la sua uscita di scena non era legata a motivi personali o di salute, ma esclusivamente alla necessità di intervenire per questioni professionali urgenti.

Riguardo al suo futuro nel programma, lo stilista non si è sbilanciato, lasciando la decisione nelle mani di Milly Carlucci: “Se Milly mi vorrà, io ci sarò“, ha dichiarato, sottolineando di non voler interferire con le decisioni della conduttrice. Al momento, Milly Carlucci non ha commentato pubblicamente la situazione, ma alcuni telespettatori hanno osservato dei comportamenti molto curiosi durante la trasmissione.

Durante la puntata in onda il 16 novembre, quando sembrava che niente potesse scalfire il programma e la solita calma della conduttrice, il pubblico ha notato che Milly Carlucci si girava ripetutamente verso Mariotto e lo zittiva, mettendo il dito sulla bocca, come a chiedere silenzio. Questo gesto è stato notato e il video pubblicato su X, dove ovviamente ha avuto risalto solo dopo la fuga del giudice. Non solo, durante la puntata che ha visto lo stilista protagonista, un altro gesto di Milly Carlucci ha destato maggiore attenzione.

Milly, potresti zittire Mariotto anche quando dice cose irrispettose, degradanti e senza senso?

Sto recuperando Ballando con le stelle e mi sento male per il cambio di espressione di Milly alla fuga di Mariotto più QUELLA GRATTATA SUL COLLO un gesto che vale l'incenerimento sul posto in diretta nazionale

Poco dopo l’uscita di scena di Mariotto, Milly Carlucci si è grattata il collo in modo evidente, un comportamento che non è sfuggito ai telespettatori più attenti. Sui social, qualcuno ha ironicamente commentato: “Un gesto che vale l’incenerimento sul posto in diretta nazionale”.

Questi segnali, interpretati da alcuni come una reazione al comportamento un po’ troppo turbolento di Mariotto, hanno alimentato la speculazione secondo cui la sua improvvisa fuga potrebbe essere stata la conseguenza di alcuni gesti di Milly tesi a evitare ulteriori discussioni o situazioni imbarazzanti in diretta, soprattutto dopo il caso di Angelo Madonia. In attesa di chiarimenti, l’incidente rimane un mistero per molti.