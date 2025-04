In un inatteso incontro documentato sui social, Shaila Gatta ha accolto a Milano una vecchia conoscenza del Grande Fratello, seppur solo per poche ore. L’ex velina di “Striscia la Notizia” ha infatti trascorso parte della giornata con Maica Benedicto, la modella spagnola che, per una breve parentesi, ha condiviso con lei l’esperienza del celebre reality show italiano. La visita è stata raccontata direttamente da Shaila attraverso le sue storie su Instagram, dove ha detto: “È venuta Maica a trovarmi, che bellezza”. Con loro anche un’altra ex gieffina: Antonella Fiordelisi.

Maica Benedicto è un nome che i fan più attenti del programma ricordano bene, non tanto per la sua permanenza nella Casa, durata solo pochi giorni, quanto per la scia di emozioni e polemiche che ha lasciato dietro di sé. Durante la sua esperienza italiana, infatti, la giovane murciana si era invaghita di Tommaso Franchi, ex concorrente toscano, oggi sentimentalmente legato a Mariavittoria Minghetti. Una situazione che, dopo l’uscita di scena di Maica, si è arricchita di ulteriori sviluppi con lo spostamento dei protagonisti sulla scena internazionale.

Durante una diretta con i suoi fan, Shaila ha speso parole dolcissime per Maica: “È adorabile, fantastica, una ragazza dolcissima e semplicissima. Mi sono legata tanto a lei quando sono stata in Spagna. Lei è arrivata qualche giorno dopo di me, ma è veramente come me la vedi: pura. Abbiamo legato tantissimo. Quando sono uscita dalla casa, ci siamo subito sentite, e quando è stata a Milano, è venuta a trovarmi. È meravigliosa”.

I fan le hanno chiesto se, insieme a Maica, avessero “sparlato” degli ex concorrenti. Shaila ha risposto negativamente: “Abbiamo parlato di moda, del suo lavoro, del mio, e di altre cose in generale, della vita vera”. Nessun riferimento invece alla storia con Tommaso. Lui, infatti, si era poi recato in Spagna, ospite della versione iberica del programma, il Gran Hermano.

Lì, tuttavia, aveva gelato ogni speranza di Maica con un netto rifiuto, pronunciato però non direttamente alla ragazza, ma tramite conversazioni con altri concorrenti. Un comportamento che Maica non aveva per nulla gradito, come ha reso noto lei stessa in un lungo sfogo rivolto a Franchi: “Cosa mi succede? Niente Tommaso, ma a me quello che hai fatto non mi piace. Non mi piaci come ti sei comportato”, aveva dichiarato con amarezza, sottolineando il suo disappunto per non essere stata affrontata in modo diretto.

Le sue parole si sono fatte ancora più dure quando ha spiegato che Franchi, parlando con il pubblico e i coinquilini della Casa spagnola, aveva negato qualsiasi interesse nei suoi confronti, mentre in privato le avrebbe fatto intendere tutt’altro. “Sei venuto al Gran Hermano in Spagna, hai parlato ai miei compagni, al mio pubblico e hai detto a tutti che non ti piaccio e che non sai come dirmelo e non sai come gestire la cosa. Ma a me hai detto tutto il contrario!”, aveva rivelato Maica, lasciando intendere un forte senso di delusione.

Nel frattempo, anche Tommaso e Mariavittoria si trovano a Milano, dove hanno partecipato a una sorta di reunion con altri volti noti del Grande Fratello: Lorenzo Spolverato, Stefano Tediosi, Federica Petagna e Michael Castorino. Un ritrovo che, a giudicare dai contenuti pubblicati sui social, sembra essere stato all’insegna della leggerezza e della voglia di lasciarsi alle spalle tensioni e malintesi. Maica, invece, con la sua visita a Shaila, sembra aver voluto riprendere un filo di amicizia interrotto troppo presto, e forse anche voltare pagina rispetto a un episodio che, per quanto breve, ha lasciato il segno.