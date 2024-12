Il 14 dicembre ha segnato una pagina drammatica del Grande Fratello. Mentre gli spettatori si preparavano ad assistere a un’altra serata tra i concorrenti, un episodio inaspettato ha rapidamente cambiato il corso degli eventi. Durante un acceso confronto tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani, un’accusa molto più seria è emersa, spostando tutta l’attenzione. Zeudi Di Palma ha accusato Emanuele Fiori di un comportamento inappropriato nei suoi confronti. La dichiarazione ha sollevato forti preoccupazioni riguardo alla sicurezza e al rispetto all’interno della casa.

Zeudi, visibilmente scossa, ha raccontato di essere stata toccata da Emanuele mentre si trovava nel suo letto. La situazione ha colto di sorpresa la regia, che ha cercato di oscurare l’incidente e ha invitato i concorrenti a non discuterne ulteriormente. La concorrente ha espressamente richiesto di non voler più condividere spazi con l’accusato, mentre sui social network sono arrivate le reazioni del pubblico. Ma le reazioni sono arrivate anche dopo diversi video spuntati su X, dove molti concorrenti prendono in giro la giovane e trattano il caso a suon di battute. Cosa che ovviamente ha fatto infuriare il pubblico.

Grande Fratello, risate dopo il caso di Zeudi e Lele: pubblico infuriato

In un filmato si vede Lorenzo chiedere: “Stanotte ti sei sentito invaso?”, facendo riferimento al caso di Lele e Zeudi. E poi le risate di alcuni concorrenti, con Lorenzo che ha continuato a commentare ironicamente il gravissimo fatto. “Perculano la presunta molestia a Zeudi. Da donna sono schifata da questi omuncoli. Nessuno si deve permettere di giudicare o addirittura prendere in giro Zeudi se l’ha percepito come molestia. E il gf permette tutto questo. #grandefratello”, si legge infatti in un commenti sui social.

“Che brutto esempio di uomini, ma il GF come può permettere questo in un momento in cui le donne sono giornalmente sotto attacco”, “Domani sera aspetto il Pelato col segno rosso in faccia…”, si legge ancora tra i commenti del post. E ancora un altro video in cui Javier, Giglio e Lele parlano e fanno battute su quanto accaduto.

“Giglio e Javier che mimano l’accaduto come se fosse niente “non si scherza su queste cose” e poi ridono mi fanno schifo!!!”, “Che schifo…bulletti del cavolo…”, “Chi difende questi atteggiamenti non è un uomo mi dispiace che a partorire questi uomini siano le donne Io sto con zeudi”, si legge ancora.

Giglio: “comunque Zeudi sta passando dei bei giorni, non si diverte più”



Javier: “colpa sua!”



(e ridono come un branco di difeciente)



La guerra che farò a questi ratti voi non avete idea, zeudi deve eliminarli uno ad uno!!!



#grandefratello #zelena pic.twitter.com/u0bzmmVHVg — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 16, 2024

Perculano la presunta molestia a Zeudi. Da donna sono schifata da questi omuncoli. Nessuno si deve permettere di giudicare o addirittura prendere in giro Zeudi se l'ha percepito come molestia. E il gf permette tutto questo. #grandefratello pic.twitter.com/xAwOykIy96 — Barbara (@bbut1973) December 15, 2024

Pensate considerare “pazza” l’unica persona in un branco di idioti ad avere la reazione adeguata dopo aver assistito ad una molestia. #grandefratellopic.twitter.com/h56RiDH8ct — Carlotta 💄 (@GossipGirLover0) December 15, 2024

“Hele come sempre l’unica a supportare Zeudi. Tra le pickme e gli uomini che figurati se non si sostengono tra loro. Nessuno che ha voluto ascoltarla. Nessuno”, scrive un altro utente a corredo di un video in cui Helena si dice sconvolta per quanto accaduto in casa.