Mentre Giglio sta vivendo le ultime settimane all’interno della casa del Grande Fratello, la fidanzata Yulia è intervenuta sui social per esprimere il suo amore. In questi mesi, da quando la concorrente è stata allontanata per via di alcune vicende legate al suo ex fidanzato, la concorrente è finita spesso nell’occhio del gossip per alcune frequentazioni avute lontana dagli occhi indiscreti del Grande Fratello e di Giglio.

Secondo alcuni utenti la giovane avrebbe avuto un flirt con un ex tentatore di Temptation island e adesso è stato proprio l’ex fidanzato a fare delle rivelazioni choc sulla ex concorrente. In una recente intervista, Simone Costa, ha raccontato cosa sarebbe successo tra lui e la ragazza negli ultimi tempi.

Grande Fratello, brutta sorpresa per Giglio

“Quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, è venuta a dormire da me”, ha raccontato l’imprenditore. “Ci siamo visti anche a San Valentino, le ho fatto un regalo e lei mi ha dato un braccialetto con dei cuoricini, uno dei quali ha tenuto per sé”, ha detto Simone durante l’intervista con 361 Lounge, cosa confermata dalla giornalista Grazia Sambruna che avrebbe visto anche il braccialetto con tanto di dedica. Tutto questo mentre Giglio si trova all’interno della casa del Grande Fratello, un ‘mistero’ secondo i fandom dello schieramento di Helena difficile da risolvere.

Giglio, infatti, può contare su un fandom molto potente, quello degli Shailenzo e delle Zelena, come del resto Chiara, che molto probabilmente, da sola e senza il loro supporto, non riuscirebbe ad avere grosse probabilità di vittoria. E infatti, proprio in un video in cui il concorrente parla degli altri inquilini della casa, si legge: “Vorrei essere una mosca e vedere la sua reazione quando uscirà e vedrà che ha letteralmente 3 fan e 20 cornoni“, si legge in riferimento ai fan e alle corna che avrebbe ricevuto da Yulia.

vorrei essere una mosca e vedere la sua reazione quando uscirà e vedrà che ha letteralmente 3 fan e 20 cornoni pic.twitter.com/v7n0O7U75A — mariiiiii 🎀 💉 (@mari_fiocco) March 5, 2025

E tra i commenti si legge: “E sottolineiamo che i 3 fan sono i suoi genitori e suo fratello!”, “La pochezza delle persone che danno la colpa a chi subisce le corna e non a chi le fa!”, “Mi spiace perché lui ci crede ma lei é troppo incasinata con l’ex che era anche il suo datore di lavoro. Non é una bella situazione. Usare una denuncia per riprendersi l’ex…si era venduto bene”, “Sempre salvato dai fandom degli “amici”. I suoi fans son 3 gatti”, “Ma quando lo facciamo uscire vi prego vi supplico”, si legge su X.