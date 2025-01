Post-puntata turbolento al Grande Fratello. Oltre all’attacco di Amanda contro Mariavittoria, a causa della nomination di quest’ultima contro la sorella di Loredana Lecciso, c’è stata una rivelazione bomba di Pamela. Parlando con Javier, ha svelato tutta la verità su Zeudi e Helena. Ma in particolare ha smascherato l’ex Miss Italia.

Dopo la puntata in diretta del Grande Fratello, Zeudi e Helena hanno avuto un confronto alla luce anche dell’avvicinamento tra la Di Palma e Javier. La modella le ha dato un abbraccio e un bacio, con l’ex Miss Italia che ha confermato l’interesse verso la coinquilina. Ma ora è stata Pamela a dire tutto e a scatenare tanta perplessità nel pubblico.

Grande Fratello, Pamela smaschera Zeudi: “Cosa diceva su Helena”

Praticamente Zeudi ha ritenuto Javier una persona che le piace, ma la sua scelta ricade su Helena. Pamela a quel punto, visto che il pallavolista si stava sfogando con lei, ha deciso di raccontargli ogni cosa. Ci sono infatti dei retroscena sconosciuti a Martinez, che ora invece ha avuto il chiarimento definitivo.

Pamela ha quindi svelato che “noi ci abbiamo parlato con Zeudi, ci ha proprio detto che tu le piaci. Su Helena diceva che è anche una provocatrice, era più lei che sotto le coperte, ma lei non si fida. Sono convinta che se non fosse arrivato l’aereo e non fosse rientrata Helena, ci stava tutta. Bisogna capire se quello che sta succedendo sia qualcosa legato al gioco”.

Pamela: Noi ci abbiamo parlato con Zeudi, ci ha proprio detto che tu le piaci. Su Helena diceva che è anche una provocatrice, era più lei che sotto le coperte… ma lei non si fida.

Javier: Questo lo ha detto anche a me.

P: Però da ieri a oggi cambi idea?#GrandeFratello #zelena pic.twitter.com/0pfO9WdqGk — Violett926 (@violett926) January 24, 2025

Pamela: "Sono convinta che se non fosse arrivato l'aereo e non fosse rientrata Helena… ci stava tutta.✈️Bisogna capire se quello che sta succedendo sia qualcosa legata al gioco."

Non vedo errori.#GrandeFratello #zelena pic.twitter.com/FowJeFmMuQ — Violett926 (@violett926) January 24, 2025

Ora toccherà probabilmente a Zeudi fare chiarezza e spiegare in modo definitivo quale sia il suo legame con Javier.