Quasi sette mesi dopo la prima apertura della porta rossa si spegneranno le luci della casa del Grande Fratello. Lunedì 31 marzo il pubblico si lascerà alle spalle una delle edizioni più lunghe della storia del reality-show di Canale 5, ovviamente dopo aver scoperto il nome del vincitore. I sondaggi, le ipotesi e le previsioni si sprecano in queste ore e cambiano di continuo.

Ma secondo il sentiment generale, a giocarsela potrebbero essere Zeudi e Helena. Le due del resto possono contare sul supporto di tantissimi fan, i cosiddetti gruppi delle Zelena e degli Helevier, ma non sono comunque da escludere possibili colpi di scena a favore di Lorenzo, Jessica o di una tra Chiara e Mariavittoria, che sono tuttora in sfida al televoto.

GF, Zeudi lo dice sottovoce: asfaltata dal pubblico

Insomma, i giochi sono più che aperti anche se mancano poche ore alla proclamazione da parte di Alfonso Signorini. Una certezza però c’è, ossia che nella casa le tensioni resistono fino all’ultimo giorno. È successo che Zeudi stava lavando i piatti con l’amica Chiara quando, sottovoce, ha iniziato a lamentarsi della sporcizia della casa.

“Qui ci sono cinque donne ed è tutto sporco”, ha detto la ex Miss Italia. In cucina non erano sole, motivo per cui Zeudi ha protestato a bassa voce. “Quella sta cucinando nello sporco”, ha aggiunto la 23enne riferendosi a Helena che stava preparando da mangiare per tutti e 6 i concorrenti rimasti.

Zeudi: 5 donne in casa ed è tutto sporco, e beh, la sua amica del cuore cosa ha fatto in 4 mesi ? Perché Lollo invece di raccattare oggetti in tutta casa, non può anche pulire?

Zeudi anche la battuta ad Helena che sta cucinando. #heleners #heleviers #grandefratello pic.twitter.com/EsqfmgF9jr — yonni (@yonni725) March 30, 2025

Helena e gli altri non hanno sentito Zeudi, ma il pubblico sì. “Parla dello sporco in casa, ma perché la sua amica Chiara cosa ha fatto in quattro mesi? O Lorenzo non può pulire anziché lanciare oggetti?”, “Non ha senso associare lo sporco alla presenza di cinque donne in casa”, “Stiamo tornando nel Medio Evo, che tristezza”, “Non la tollero più”, “Lei parla ma non fa mai nulla”, “Potrebbe pulire anziché aprire la bocca per darle fiato”, “Cominciasse a fare qualcosa visto che è stata ferma per mesi”, “Siccome sono donne devono pulire per forza? Ma che dice?”, si legge su X.