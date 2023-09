Da quest’anno Bianca Berlinguer è a Rete 4 con la sua trasmissione È sempre Cartabianca, dopo l’addio clamoroso alla Rai dove presentava Cartabianca su Rai3. A rimanere intatto è stato il giorno in cui lei va in onda, ovvero il martedì sera, ma adesso la situazione si sta già facendo molto difficile. E i timori stanno decisamente aumentando, quindi non è da escludere che lo stesso Pier Silvio Berlusconi possa decidere di fare qualcosa.

Bianca Berlinguer presumibilmente si aspettava un avvio diverso a Rete 4, infatti pensava che È sempre Cartabianca potesse raggiungere numeri molto importanti. Ma non starebbe andando tutto liscio e le ultime notizie sulla conduttrice stanno facendo impallidire i vertici di Mediaset. Bisognerà trovare qualche soluzione per invertire la tendenza il prima possibile, altrimenti ci potrebbe essere un vero e proprio crollo definitivo.

Bianca Berlinguer e l’avvio su Rete 4, la brutta notizia su È sempre Cartabianca

Già nei giorni scorsi vi avevamo riportato una notizia da Il Foglio, riguardante malumori su Bianca Berlinguer per il suo operato a Rete 4 con È sempre Cartabianca: “La Rai la riprenderebbe domani, Mediaset la riporterebbe stasera. Non ce l’ha mai fatta nessuno, Bianca Berlinguer, sì. Ha svuotato le casse di Rete 4, fatto perdere la pazienza a Pier Silvio Berlusconi, sta per fare scoppiare lo sciopero generale dei giornalisti”. E ora l’ultimo dato aggrava ancora di più la posizione della presentatrice.

Come riferito dal sito Biccy, gli ascolti televisivi di È sempre Cartabianca non vanno affatto bene. Nel primo appuntamento è riuscita ad arrivare fino al 10% di share, mentre nel secondo e nel terzo non è andata oltre il 7 e il 6,5% di share. Tra l’altro, nella serata del 19 settembre ha avuto una concorrenza ancora più forte, col ritorno del giornalista Giovanni Floris su La7, che ha condotto egregiamente DiMartedì, infatti il programma ha superato senza problemi la conduttrice Mediaset.

E il terrore di Mediaset è che la situazione possa sprofondare ancora di più, dato che inizierà a breve anche Avanti Popolo, la nuova trasmissione di Rai3 di Nunzia De Girolamo. E c’è il rischio che i dati tv possano peggiorare.