Cesara Buonamici, nota giornalista del Tg5, sta affrontando un momento di grande dolore: è morta la sua amata madre, Rosa, all’età di 94 anni. La triste notizia è stata confermata da fonti vicine a Mediaset e ha suscitato un’ondata di affetto e solidarietà nel mondo del giornalismo e tra il pubblico. Clemente Mimun, direttore del Tg5, è stato tra i primi a esprimere pubblicamente il proprio cordoglio.

Sul suo profilo X, ha dedicato un affettuoso messaggio a Cesara Buonamici, scrivendo: “Un abbraccio forte a Cesara”. Il messaggio è stato accompagnato da due fotografie: una ritrae la giornalista insieme alla madre, mentre l’altra è una foto di gruppo, scattata durante una cena con amici. Cesara Buonamici aveva più volte parlato pubblicamente del profondo legame che la univa alla madre Rosa.





Durante un’intervista a Verissimo nel 2021, aveva descritto la madre come una donna forte e spiritosa, dotata di un’energia straordinaria nonostante l’età avanzata. “È una roccia, con quell’aria ancora un po’ birichina. È molto spiritosa, fa delle gran battute, anche belle secche,” aveva detto Buonamici a Silvia Toffanin. La giornalista aveva inoltre raccontato come Rosa fosse sempre stata una figura centrale nella sua vita e in quella del fratello, vigilando con attenzione sulla loro crescita e alimentazione.

Rosa Buonamici era stata una presenza costante e affettuosa nella vita di Cesara, fino al punto di essere presente anche in occasioni speciali, come il matrimonio della figlia. Nel 2022, Cesara Buonamici aveva infatti sposato Joshua Calman, con cui era legata da oltre 20 anni, e Rosa aveva partecipato con gioia alla cerimonia.

La scomparsa di Rosa lascia un vuoto incolmabile nella vita di Cesara Buonamici, ma il ricordo della madre rimarrà per sempre vivo nei racconti, negli aneddoti e nelle fotografie che la giornalista ha condiviso con il pubblico. In questo momento di dolore, l’abbraccio virtuale dei colleghi e dei fan è un piccolo segno di quanto affetto e stima Cesara abbia saputo guadagnare nel corso della sua carriera.