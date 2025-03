Grande Fratello, quella di stasera si annuncia una puntata a dir poco bollente: ci sarà una nuova eliminazione mentre le polemiche intorno a Zeudi non si fermano. Polemiche da parte di chi crede che non meritasse il posto di terza finalista. Polemiche contro chi la attacca. Intanto le acque in casa Mediaset sono a dir poco agitate. Il Codacons ha infatti inviato una lettera e Pier Silvio Berlusconi.

“Negli ultimi mesi – si legge nel documento, che l’Adnkronos ha potuto visionare – la trasmissione sembrerebbe aver suscitato numerose critiche da parte del pubblico e della stampa, evidenziando situazioni di dubbia qualità culturale e comportamenti che, ad avviso delle scriventi, lederebbero quei principi di rispetto e correttezza che un servizio televisivo dovrebbe garantire ai telespettatori“.





Grande Fratello, Helena e Javier sono protetti?

Sui social media e nei principali organi di stampa “si susseguono commenti e articoli che denunciano il perpetuarsi di dinamiche discutibili all’interno del programma, talvolta al limite del rispetto della dignità umana -spiegano le associazioni degli utenti- Tale scenario apparirebbe in aperto contrasto con le Sue dichiarazioni più volte rilasciate in merito alla necessità di una televisione che superi definitivamente il concetto di ‘trash’”.

“La sua linea editoriale sembrerebbe – e sembra – chiaramente improntata a una TV più etica e di qualità, eppure la messa in onda del Grande Fratello sembrerebbe continuare a sollevare perplessità sulla reale volontà di attuare un cambiamento sostanziale”. Tornando a Zeudi, alcuni fan hanno stilato una lista di video che non sarebbero stati mandati in onda con una presunta responsabilità da parte di Alfonso Signorini.

Si legge su X: “La manipolazione narrativa di questo GF ai danni di Zeudi e in protezione di H e J. A 18 giorni dalla fine, non hanno mai mandato in onda: – le contraddizioni di J (rifiuta H, ci prova con Z, palo, aereo, sceglie H) – le contraddizioni di H (le piace J, ma flirta con Z per poi, quando J la “sceglie”, rinnegare il flirt con Z, invalidare, screditare, colpire Z) – il giochino sul triangolo col quale H e J hanno usato Z – le DICHIARAZIONI DI ZEUDI PER H (quelle faccia a faccia con H, quelle sparse, confidandosi con altri) – il PALO DATO DA ZEUDI A J.”. Voi che ne pensate?