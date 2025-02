Grande Fratello, occhi puntati su Zeudi. L’ex miss Italia, secondo una parte del pubblico, non disdegnerebbe la compagnia di una bellissima della Casa. Nelle ore scorse, intanto, Zeudi è tornata sulla sua storia con Helena, sparando letteralmente a zero. “Poteva dire fermi tutti, io e lei siamo amiche… un bene di fondo rimane. Ma se prendi le nostre difficoltà e le metti sulla bocca di tutti…un’amica non lo fa” , ha detto durante uno sfogo.

>> “Mi ha tradito”. E finisce qui: terremoto al Grande Fratello, Lorenzo non torna indietro con lei

E ancora: “Lei mi ha sempre considerata amica, io no. Ma tu così facendo non costruisci, ma decostruisci. Come fai a non accorgertene e fai finta che non sia successo nulla. Non sono io che devo andare da lei, è lei che deve venire da me. Lei mi ha delusa ancora una volta e pensare che le avevo dato una possibilità di creare dandole le mie emozioni”.





Grande Fratello, Zeudi ha un interesse per MaVi?

Poi, durante una chiacchierata con Chiara, Zeudi ha detto la sua sul rapporto tra Helena e Javier. “Per me si piacciono se**ualmente e stanno facendo un po’ di strategia di fondo. C’è magari un bene di fondo, anzi secondo me c’è un bene ma lo stanno facendo perché serve a loro. Amo fuori di qua non durerebbero. Anche perché la necessità di trovare una donna qua dentro. Lui le ha provate tutte”.

Chiara è sembrata d’accordo in pieno con lei: “È quello che ho detto. Lei è l’ultima. Comunque per me non si vogliono bene perché una persona che ti vuole bene non ti mette in imbarazzo in quel modo li. Che ti fa vedere che gli piace un’altra persona… E ti dirò lei ce l’ha con Lorenzo perché lo voleva”. Secondo alcuni, invece, Zeudi vorrebbe conoscere più a fondo MaVi.

Su X un’utente, senza troppi giri di parole, scrive: “Mo si vuole tirare pure a MV”. Qualcuno commenta: “Secondo me è proprio così, si vede da un chilometro che le piace…”. Cosa succederà nelle prossime ore? Non ci resta che aspettare e vedere, intanto nella Casa è ormai guerra tutti contro tutti.