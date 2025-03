L’edizione del Grande Fratello di quest’anno sarà ricordata per essere quella dei fandom tossici. Fandom talmente tanto aggressivi in grado di pilotare l’esito del gioco (Striscia la Notizia ha parlato apertamente di furto di account ed email) e che poco si preoccupano di arrecare offese personali, come nel caso di Zeudi Di Palma. A Fanpage parla la madre dell’ex Miss Italia, Mariarosaria Marino spiegando di essere stata costretta a mettere tutto in mano agli avvocati.

“Sono molto ferita e preoccupata per gli insulti sui social che hanno a che fare con la sessualità di mia figlia. Zeudi ha trovato il coraggio di liberarsi al Grande Fratello, ma non c’è stato nulla di programmato. Sono preoccupata per mia figlia e per tutte le ragazze e i ragazzi come lei che ancora oggi devono sentirsi giudicati per la loro sessualità”, ha raccontato.





Grande Fratello, la madre di Zeudi Di Palma racconta di minacce

E ancora: “Inoltre ho dovuto parlare con i miei avvocati perché è accaduta una cosa molto grave che riguarda me. Nel momento in cui Zeudi è diventata finalista, il mio cognome è stato accostato a quello di un clan mafioso. Questa situazione è intollerabile. Come è intollerabile che per una battuta, uno scherzo fatto da mia figlia all’interno della casa, si stia dicendo che Zeudi abbia acquistato la corona di Miss Italia”.

“Miss Italia è un concorso onesto e serio. Mia figlia ha vissuto questo concorso con impegno e amore. E Scampia l’ha celebrata in un momento complesso della nostra vita che è quello del lockdown”. Quindi aggiunge: “Io ci tengo a ringraziare Mediaset perché ha dato un’opportunità a Zeudi, ma non sono felice per come si stanno comportando sui social contro mia figlia, contro la mia persona e contro tutte le famiglie”.

“Non ho mai parlato fino adesso per mantenere un equilibrio, però anche noi abbiamo ricevuto minacce, abbiamo subito diffamazione e calunnie. Per un bel po’ ho dovuto tenere chiuso il mio profilo personale e poi ho dovuto limitare i commenti esterni (da parte di chi non segue la pagina, ndr) del profilo di mia figlia. Una cosa è il diritto di critica, un’altra è la diffamazione”.