Grande Fratello, non c’è pace per la coppia formata da Yulia e Giglio: lei ha rotto di nuovo il silenzio raccontando alcune verità nascoste. Nel corso di un’intervista a Giada De Miceli ha rivelato come: “Per ripicca, Simone ha compiuto determinate azioni, costringendomi di fatto ad abbandonare la Casa, sebbene non fosse una mia scelta”.

“A malincuore, ho seguito le indicazioni ricevute, consapevole che fosse la scelta migliore per me, anche se, personalmente, non sarei mai voluta uscire. Il mio avvocato stesso mi aveva consigliato di restare, perché all’interno della Casa sarei stata molto più protetta rispetto alla realtà esterna”.





Grande Fratello, tra Giglio e Yulia tutto a gonfie vele

E ancora: “Io e la mia famiglia abbiamo affrontato situazioni difficili. Fuori dal gioco tutto sarebbe stato ancora più complicato”. Una situazione particolarmente spinosa di cui Giglio è stata informata direttamente da Yulia una volta uscito dalla casa. Giglio con il quale la storia sta prendendo una piega piuttosto inaspettata.

Il ragazzo è rimasto fedelissimo a Yulia: “(…) È stato lineare, ha portato le sue idee e i suoi valori. Non è stato capito purtroppo perché non è una persona che vuole litigare, vuole il quieto vivere. Sta andando tutto bene ed è stato bellissimo rivederci. Lui è tornato a casa dai suoi, ci sentiamo tutti i giorni e loro sono tranquilli”.

A quanto pare la storia sta andando avanti. Se sia un amore transitorio o qualcosa di più profondo lo dirà il tempo, in tanto si godono questo momento di felicità.