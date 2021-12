Amici 2021 e Uomini e Donne, si cambia. Due dei programmi Mediaset più visti e amati dal pubblico si apprestano a vivere delle vacanze natalizie particolari. Oh, lo saranno per tutti, non ci sono dubbi. Ma quando la programmazione della televisione privata italiana più nota cambia, per così dire, le carte in tavola, beh, non sempre i telespettatori apprezzano. In ogni caso, andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Intanto parliamo di due programmi che vanno in onda nel daytime, ovvero nel pieno pomeriggio. Ma non finisce qui. Anche un altro show, molto seguito, anzi seguitissimo e commentatissimo sui social, seguirà lo stesso destino. Parliamo del Grande Fratello Vip che quest’anno è giunto alla sua sesta edizione. Il reality condotto da Alfonso Signorini durerà fino a metà marzo, un’edizione monster che però a Natale perderà uno dei due appuntamenti settimanali.

Andiamo con ordine. Intanto sappiamo che il talent show di Maria De Filippi che va in onda su Canale 5 subirà uno stop verso la fine di dicembre. Per la precisione Amici sarà trasmesso fino al 19 dicembre. Dunque niente Amici 21 durante il periodo natalizio. Se ne riparlerà nel mese di gennaio dell’anno nuovo, l’ormai imminente 2022.





Anche Uomini e Donne, sempre condotto dall’inossidabile Maria De Filippi, sarà fermato intorno alla fine di dicembre. In questo caso, però, gli affezionati telespettatori potranno godersi le storie di Gemma, Costabile, Armando e Ida per qualche giorno in più. La pausa natalizia dovrebbe arrivare infatti soltanto qualche giorno prima del Natale. In ogni caso, con ogni probabilità, non si andrà oltre il 30 dicembre. Pure in questo caso UeD tornerà a gennaio 2022.

Nessuno stop per Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque: i due programmi della rete ammiraglia di Mediaset andranno regolarmente in onda anche sotto le feste di Natale. A Mattino 5 saluterà solo Federica Panicucci, con Francesco Vecchi che proseguirà a condurre. Mentre a Pomeriggio Cinque arriva la giornalista e conduttrice Simona Branchetti. Grande novità, invece, per il Grande Fratello Vip. Il reality perde il doppio appuntamento serale. Venerdì 24 e venerdì 31 dicembre al suo posto andranno in onda due concerti, indovinate con chi? Già, proprio lei, Federica Panicucci. Le due puntate serali del GF Vip torneranno a gennaio 2022, ma non più al venerdì, bensì al giovedì.