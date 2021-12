Mattino 5, Federica Panicucci se lo lascia sfuggire: qualcosa sul suo futuro proprio non torna

Bella come il sole. Dotata di uno charme unico nel panorama televisivo italiano. Con un sorriso ed uno stile inconfondibili, capaci di far uscire pazzi i maschietti e far tremare d’invidia le femminucce. Lei è semplicemente Federica Panicucci, una delle conduttrici e protagoniste del tubo catodico più amate e famose degli ultimi anni. Fin dai tempi del Festivalbar il pubblico l’ha adorata. E lei ha fatto le fortune sia di Mediaset che di mamma Rai.

Prima è diventata un volto noto di Italia Uno, guidando diverse edizioni del leggendario programma musicale. Poi l’abbiamo ammirata sulle reti pubbliche, da Rai1 dove ha fatto l’inviata per la maratona Telethon a Rai2 dove ha condotto “Una canzone per te” e “Batticuore”. Di nuovo a Mediaset eccola a “La pupa e il secchione”, altra trasmissione che ha raggiunto un bel successo. Ma è negli ultimi anni che Federica si è confermata una professionista di altissimo profilo: sulla rete ammiraglia, “Mattino Cinque” vola al 18% di share e oltre con la Panicucci al fianco di Francesco Vecchi. Quasi un milione di telespettatori a puntata, per intenderci.

Ma quando torna in onda “Mattino Cinque”. Beh, in un primo momento si pensava che il contenitore di attualità e cronaca di Canale5 dovesse ripartire a febbraio. Anzi la recente decisione di Mediaset di affidare i programmi di infotainment a due giornalisti ha fatto pensare ad un allontanamento di Federica Panicucci. Una doccia fredda per i numerosi spettatori affezionati alla coppia formata dalla conduttrice e da Francesco Vecchi. Ma adesso eccola, la notizia che in tanti stavano attendendo…





A sgombrare il campo dagli equivoci ci ha pensato un comunicato stampa di Mediaset. Le ‘prove’ fatte durante le festività natalizie sarebbero per qualcuno degli esperimenti per capire come sarebbero “Mattino Cinque” e “Pomeriggio Cinque” senza rispettivamente Federica Panicucci e Barbara D’Urso. Ma il loro rientro, in realtà, è previsto. E per quanto riguarda Federica anche prima di quanto ipotizzato fino a non molto tempo fa.

Federica Panicucci, dunque, torna al timone di Mattino Cinque e lo fa da gennaio 2022. Ancora incerta, tuttavia, è la data precisa. Videonews aveva parlato di febbraio del nuovo anno in tempi non sospetti. Dal 13 dicembre al 4 febbraio la conduzione del programma di informazione mattutino di Canale5 avrebbe dovuto essere affidata a Francesco Vecchi. In realtà è stata la stessa Federica Panicucci a rivelare che il suo ritorno è previsto per gennaio. A questo punto quale sarà la versione giusta? Beh, noi speriamo che quella di Federica non sia stata una svista. Ma semplicemente un arrivederci… a presto, anzi prestissimo!