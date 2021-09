“Un altro nome top nella Casa”. Al GF Vip non era mai successo. E no, non è il solito ‘famoso’

Alfonso Signorini non si ferma più ed è pronto ad annunciare l’ennesimo colpaccio per il suo ‘Grande Fratello Vip’. A partire dal 15 settembre si apriranno le porte della Casa più spiata d’Italia e sicuramente ci saranno Katia Ricciarelli, Sophie Codegoni e Manila Nazzaro. Non vedremo invece Sandra Milo, Jasmine Carrisi e Loredana Lecciso, con queste ultime due che sembravano vicinissime, invece qualcosa è repentinamente cambiato ed è giunta la notizia negativa e inattesa dal pubblico.

Intanto, stando a quanto scritto sul suo sito da ‘TvBlog’, è pronto l’arrivo di un campione olimpico: “In maniera preventiva, nonostante manchi ancora l’autorizzazione della polizia penitenziaria, pare che la produzione voglia comunque procedere a girare la clip di presentazione di Aldo Montano”. Il Coni ha già dato il suo assenso, quindi manca solamente il sì della polizia penitenziaria e poi si potrà fare probabilmente l’annuncio ufficiale. Ma veniamo adesso al nuovo nome pronto a stupire tutti.

Il ‘Grande Fratello Vip’ potrebbe ospitare un giovane di grande spessore, con un passato davvero difficile e sfortunato. Vi diamo alcuni indizi sull’ipotetico futuro vippone. Ha preso parte alla trasmissione ‘Italia Sì’ di Marco Liorni come opinionista e poi è stato nel docufilm. Inoltre, sta per uscire un film che è stato tratto dal libro ‘Rinascere’. Lui è felicemente fidanzato con Veronica, la figlia della compagna del suo dentista di fiducia. E lui ha sempre ammesso di essere decisamente molto innamorato.





Stiamo parlando della promessa del nuoto Manuel Bortuzzo, che nella notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019 fu sparato durante un agguato rimanendo paralizzato per una lesione al midollo. Ora la possibilità di lanciarsi in una nuova avventura. A sganciare la bomba dell’ipotetico approdo al ‘Grande Fratello Vip’ è stato Davide Maggio. Sulla sua dolce metà Veronica ha detto in passato: “Volevo un San Valentino romantico perché ho conosciuto una persona speciale. Si chiama Federica Pizzi, è la figlia della compagna del mio dentista”.

A proposito di Manuel Bortuzzo, pena ridotta in Appello per i due responsabili del ferimento del nuotatore. I giudici di secondo grado hanno condannato Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano a 14 anni e 8 mesi di carcere contro i 16 inflitti in primo grado. A cadere l’accusa di tentato omicidio premeditato nei confronti della fidanzata di Bortuzzo. Rei confessi, erano stati processati con rito abbreviato.