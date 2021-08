“Cambierà tutto”. GF Vip, sarà rivoluzione vera. Una Casa così non si era mai vista: i vipponi sono avvertiti

Si avvicina a grandi passi l’inizio del Grande Fratello Vip. Manca meno di un mese all’apertura della porta rossa di Cinecittà e si è già messa in moto la macchina delle anticipazioni. C’è grande curiosità per capire chi andrà ad abitare nella casa, chi saranno i nuovi protagonisti del reality che nell’ultima edizione ha visto il successo di Tommaso Zorzi. Si parte lunedì 13 settembre su Canale 5.

Confermato il conduttore, Alfonso Signorini, non ci saranno gli opinionisti della passata edizione, Antonella Elia e Pupo. Al loro posto Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. E, stando a quanto rivelato dal capo progetto del programma, Andrea Palazzo, sulle colonne del settimanale Chi: “Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili”.

Intanto c’è la prima concorrente ufficiale. Si tratta di Katia Ricciarelli che sulle colonne di Chi ha annunciato che sarà nel cast della nuova edizione del programma. “Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica”, ha detto la cantante. L’ex moglie di Pippo Baudo varcherà la porta rossa della Casa come senior: “Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi”.





Per quanto riguarda gli altri possibili partecipanti si fanno i nomi dell’attore Alex Belli, del giornalista Amedeo Goria, dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro e di Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan. Nessuno di loro ha confermato. Chi ha declinato l’offerta è Cristina D’Avena, che ha spiegato i motivi dietro a questa sua decisione: “Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche, ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Tra l’Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato cento volte, ma non riuscirei a essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso”.

Anche la casa del Grande Fratello Vip sarà rivoluzionata rispetto alle precedenti edizioni. Quest’anno infatti, come raccontato in un’intervista a “Chi” il capo progetto Andrea Palazzo, la dimora dei concorrenti ricorderà la “nave dell’amore”, la famosa Love Boat dela serie tv: “Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat – ha spiegato – facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni ’80. Due dettagli riguardano una parte della Casa che i Vip scopriranno solo al momento giusto. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa”.