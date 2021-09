In questi giorni non si parla altro che del Grande Fratello Vip, dei nuovi concorrenti e di quello che ci si aspetta da loro nei prossimi giorni. Ognuno di loro ha una storia da raccontare. Una vicenda terribile come quella di Manuel Bortuzzo che quando racconta la sua storia e commuove gli inquilini. “Sono salvo per 12 millimetri”, confessa. Una rissa in un locale il 3 febbraio del 2019 si è trasformata in una sparatoria e il nuotatore è stato colpito accidentalmente.

“La prima persona che hanno beccato ero io che stavo comprando le sigarette, ero la prima persona che potevano vedere”, prosegue. L’atleta viene raggiunto da un colpo di pistola durante l’agguato nella periferia di Roma e resta paralizzato per una lesione al midollo. “Mi chiedevo se fosse successo davvero, queste cose le vedi nei film”, continua Manuel che prima di perdere conoscenza ha detto “ti amo” alla fidanzata di allora. Ma c’è anche un’altra storia che vale la pena di raccontare del Grande Fratello Vip. E lo fa durante l’ultima puntata di Casa Chi, Alfonso Signorini, che ha svelato un retroscena su Soleil Sorge.

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha raccontato che dietro alla facciata da provocatrice sicura di sé la gieffina nasconde una storia drammatica e complicata. “Certamente Soleil è una provocatrice. Ha un carattere molto volitivo. È una ragazza che noi vediamo piena di risorse, ma ha una storia molto drammatica. Non sta vivendo un periodo privato molto semplice e andrà anche protetta sotto questo punto di vista”.





Soleil nella casa del Grande Fratello Vip ha accennato ad un suo ex fidanzato che non c’è più. Una delle sue follower ha rispolverato una storia di qualche tempo fa in cui la Sorge ha raccontato di aver perso il suo primo grande amore, Kevin. Nella storia in questione Soleil Sorge ha anche condiviso una sua foto con il ragazzo nel 2010: “Si chiamava Kevin”.

Da una vecchia storia ig di Soleil, ora più che mai, la guarderò con occhi diversi, solo cose belle per lei 💖#GFVIP pic.twitter.com/cfd63RLwJs September 14, 2021

E ancora: “Una delle persone più belle della mia vita. Lo amo e lo terrò sempre nel mio cuore, in un certo senso come se vivesse dentro di me. Qui avevamo fatto il nostro primo corso da sub insieme alle Hawaii”. Non è detto però che la “storia drammatica e il periodo non semplice” di cui parla Signorini riguardino Kevin. Ne parlerà di nuovo Soleil all’interno della casa del Grande Fratello Vip? Nessuno lo sa.