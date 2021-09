“Un altro super nome”. GF Vip 6, Alfonso Signorini infaticabile: piazzato un altro gran colpo

Nuovo colpo di scena al ‘Grande Fratello Vip’. Alfonso Signorini vuole un cast eccezionale e ci sta riuscendo completamente. Sono destinate a nascere inoltre moltissime discussioni nella Casa più spiata d’Italia e questo personaggio in questione potrebbe davvero sorprendere. Nessuno si aspettava che potesse dominare la scena del reality show di Canale 5, anche perché nell’ultima edizione del programma è stato protagonista indiretto in virtù di una concorrente che vi partecipava.

Intanto, l’ufficialità di Solei Sorge ha creato non pochi malumori. Infatti la bufera è scattata non appena dal profilo del programma è stato reso pubblico il post con tanto di annuncio ufficiale. La notizia non ha fatto in tempo ad approdare in rete, che una pioggia di biasimi è caduta incessante. I commenti lascerebbero prevedere cosa pensa di lei il pubblico italiano “Oddio, spero venga eliminata subito”, “Come rovinare il GF”, “Insopportabile”. “Antipatica, falsa e strega”, “Questo Gf mi sta già antipatico”.

A sganciare la nuova bombasul ‘Grande Fratello Vip’ è stato il sito di Davide Maggio, che ha anticipato finora molti nomi dei concorrenti. Vi forniamo alcuni indizi in merito: lui è nato nel 1954 a Torino ed è un giornalista sportivo. Ha avuto un matrimonio con una conduttrice televisiva ed ha concepito due figli. La fine delle nozze sarebbe stata scaturita da un presunto tradimento di lui, mai confermato ufficialmente. E in più di un’occasione sono stati accusati di aver trascurato i figli a lungo.





Al ‘Grande Fratello Vip’ potrebbe entrare l’ex marito di Maria Teresa Ruta e papà di Guenda Goria, Amedeo Goria. Proprio quest’ultima ha fatto sempre sapere di aver avuto un padre troppo assente che non le ha permesso di vivere serenamente. Ora potrebbero invertirsi i ruoli, con Amedeo pronto a varcare la porta rossa e Guenda che lo guarderà da casa. Succederanno nuovi battibecchi e l’ex gieffina sarà costretta a ritornare nella trasmissione? Non resta che attendere le prossime settimane.

Brutta disavventura nei giorni scorsi per Amedeo Goria e la sua fidanzata Vera Miales. Sono stati rapinati e i malviventi hanno anche sgonfiato una ruota della macchina di Amedeo Goria e Vera Miales. Poi, presentandosi come poliziotti, hanno chiesto alla donna i documenti. “Li aveva in borsa e, non appena l’ha afferrata, una mano furtiva gliel’ha strappata via. Oltre al danno e agli oggetti sottratti, ci si sente violati”.