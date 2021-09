Continuano le novità per quanto riguarda l’edizione numero 6 del ‘Grande Fratello Vip’. Alfonso Signorini è stato costretto a incassare un duro colpo, infatti sembra ormai tramontata la possibilità di vedere nella Casa più spiata d’Italia Jasmine Carrisi, che avrebbe dovuto partecipare insieme a mamma Loredana Lecciso. Ma il no sarebbe ormai stato confermato ai vertici del programma, che inevitabilmente dovranno contattare altri personaggi famosi per farsi trovare pronti all’avvio del reality show.

Ma adesso l’ultima indiscrezione venuta fuori in queste ore farà molto felice il pubblico. Un vero e proprio campione potrebbe prendere parte alla trasmissione in onda su Canale 5. Intanto, prima di riferirvi il suo nome, sembra praticamente fatta anche per Jo Squillo e per il modello, volto di ‘Moschino’, Samy Youssef. Verso il rifiuto anche Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e Asia Argento. Ma veniamo adesso al nome top circolato in queste ultime frenetiche ore, che cambierebbe tutti gli scenari.

Inoltre, ‘Dagospia’ ha lanciato una bomba su un’altra vippona che ha partecipato in passato al ‘Grande Fratello Vip’: “INDOVINELLI – A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da “influencer” un’altra professione: escort d’alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate. Chi è e a quale edizione avrà partecipato?”. E sono arrivate delle conferme da Luigi Favoloso e anche da Veronica Satti, figlia di Bobby Solo.





Tornando all’attualità, stando a quanto scritto sul suo sito da ‘TvBlog’, è pronto l’arrivo di un campione olimpico: “In maniera preventiva, nonostante manchi ancora l’autorizzazione della polizia penitenziaria, pare che la produzione voglia comunque procedere a girare la clip di presentazione di Aldo Montano”. Il Coni ha già dato il suo assenso, quindi manca solamente il sì della polizia penitenziaria e poi si potrà fare probabilmente l’annuncio ufficiale. Signorini batte un altro colpaccio.

Aldo Montano, possibile nuovo concorrente del ‘Grande Fratello Vip’, ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo 2020 come riserva della squadra di sciabola maschile. Ha disputato la finale contro la Corea del Sud e ha vinto la medaglia d’argento. Poi ha annunciato in maniera ufficiale il suo ritiro dalle competizioni. E ora potrebbe buttarsi in questa inedita avventura nel piccolo schermo. Vedremo cosa succederà.