“Ci sarà Giulia Salemi”. Notizia boom per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli: ora manca davvero poco

È prevista per il 13 settembre la partenza della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Si avvicina la data della messa in onda del reality e di conseguenza tanti tasselli trovano il loro posto. Per esempio è il caso delle prime conferme del cast: nella casa entrano il soprano, ex moglie di Pippo Baudo, Katia Ricciarelli e di Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne. Al timone della trasmissione reality ci sarà Alfonso Signorini, che quest’anno ha deciso di cambiare radicalmente il suo parterre di opinionisti.

In arrivo sulle poltrone del GF Vip 6 lungo la passerella dello studio di Cinecittà ci sono Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, pronte e stuzzicare e commentare il comportamento dei concorrenti. Oltre a loro, una delle grandi novità di questa edizione sarà l’arrivo di un’opinionista non vip, come dichiarato dal capo progetto Andrea Palazzo al settimanale Chi: “Avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili”.

Si compone anche il puzzle del GF Vip Party. programma, disponibile sulla piattaforma di Mediaset Infinity, si occupa di commentare le vicende della casa con persone vicine ai concorrenti o in qualche modo collegate ai temi emersi nelle varie puntate. È stato il settimanale Chi a svelare chi sono i nuovi conduttori. O meglio, le nuove conduttrici dal momento che si tratta di due donne: Giulia Salemi e Gaia Zorzi, entrambe legate (in modo diverso) alla famiglia del Grande Fratello Vip: la prima è stata una concorrente in due edizioni differenti, la seconda è la sorella del vincitore della passata edizione. Prendono il posto di Valeria Angione e Andrea Dianetti.





“Sorride Giulia Salemi che ritroveremo a commentare sui social i nuovi inquilini a GF Vip Party, l’emanazione web del GF Vip trasmessa sul portale di Mediaset Infinity – si legge su Chi -. In coppia con lei un altro volto nato, di riflesso, proprio dalla scorsa edizione del programma: quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso”.

C’è sempre il Grande Fratello Vip nel destino di Giulia Salemi. Lo scorso anno ha partecipato come concorrente entrando a reality in corso. Nella Casa ha trovato l’amore e ora fa coppia con Pierpaolo Pretelli (anche lui ex inquilino). Adesso questa opportunità seppure in una veste differente rispetto a quella di concorrente. L’influencer, seguitissima e super amata sui social, quest’anno commenterà le avventure degli inquilini della casa più spiata d’Italia e lo farà prendendo in mano le redini del GF Vip Party.