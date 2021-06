Alfonso Signorini e tutta la macchina organizzativa del ‘Grande Fratello Vip’ sono già al lavoro per la prossima edizione del reality show di Canale 5. Stanno circolando già tantissimi nomi sia come opinionisti che come futuri concorrenti. Per quanto riguarda coloro che entreranno nella Casa più spiata d’Italia, si sono fatti i nomi di Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, mentre Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, dovrebbe essere una delle opinioniste del programma in onda su Mediaset.

Ma adesso ecco uscire fuori un’altra notizia bomba su una futura gieffina. Una protagonista di ‘Uomini e Donne’ si è infatti fatta avanti in queste ore e si è offerta a prendere parte alla trasmissione. Una vera e propria candidatura ufficiale, che staremo a vedere se Signorini terrà in considerazione. La donna è convinta che partecipando al ‘GF Vip’ potrà dare il meglio di sé e i telespettatori potrebbero quindi ammirare le parti migliori del suo carattere e anche la voglia di mettersi ufficialmente in gioco.

Secondo ‘TvBlog’, il cast del ‘Grande Fratello Vip’ dovrebbe contare 20 concorrenti, almeno nella fase iniziale e sarà ufficializzato solo dopo l’estate quando mancheranno solo una manciata di settimane alla riapertura della porta rossa. E il settimanale ‘Oggi’ ha annunciato nei giorni scorsi che Katia Ricciarelli entrerà nella Casa. A 75 anni, l’artista avrebbe deciso di rimettersi in gioco e avrebbe scelto il GF Vip, una delle trasmissioni più temute dalle celebrità. La partita sarebbe chiusa. Ora la proposta che lascia tutti a bocca aperta.





Ad offrirsi come concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ è stata la dama Veronica Ursida, la quale ha ammesso in un’intervista di seguire il programma sin dalla prima edizione. E ha dichiarato: “Lì farei uscire tutto quello che Veronica ha dentro”. Al momento non è dato sapere come abbia reagito Alfonso Signorini, anche se non è da escludere che possa contattarla per vedere se la cosa sarà fattibile o meno. Intanto, lei si è fatta avanti e spera adesso che ci siano riscontri dalla produzione del ‘GF Vip’.

Su Instagram Veronica Ursida è molto attiva ed è lì che i suoi fan la seguono e riempiono di like e commenti. In queste ore sta facendo parlare di sé per le foto pubblicate dal sito Isa e Chia che la ritraggono con un ex cavaliere, anche lui molto chiacchierato, del parterre: Stefano Torrese. I due ex UeD sono stati beccati insieme in un ristorante di Roma.