“È successo quello che pensavamo”. GF Vip, tegola per Alfonso Signorini: la notizia già ovunque

Tegola per Alfonso Signorini e il Gf Vip, la notizia si è saputa poco fa. Nella puntata di ieri tanti i colpi di scena. Grande protagonista delle serata è stata Soleil Sorge, al centro delle critiche del conduttore per le frasi rivolte a Gianmaria Antinolfi ed il suo rapporto con Alex Belli. Contro di lei aveva tuonato, da fuori, Raffaella Fico. L’ex gieffina, quando Alfonso Signorini le ha chiesto cosa ne pensasse del rapporto con Belli, ha attaccato Solei dicendole: “Se davanti a me avessi un uomo sposato io non lo guarderei nemmeno, nè per gioco nè per altro”.



Poco dopo Alfonso Signorini ha stuzzicato Soleil Sorge e Alex Belli nel nuovo appuntamento serale del GF Vip 6 riguardo al loro feeling dicendogli: “Siete molto amati. A questo punto non potevamo non approfondire. Soleil qualche brividino lo senti?”. E Soleil ha detto: “Noi veramente ci amiamo. Ci apprezziamo tantissimo. La nostra è una coppia di amicizia”.

Alfonso Signorini e GF Vip calano negli ascolti



Alex Belli invece ha risposto ad Alfonso Signorini: “Abbiamo tante cose in comune. L’ho conosciuta una volta eravamo in piazza del popolo a un evento, quando è arrivata io ho visto solo lei. Tra noi c’è una chimica pazzesca, le voglio un bene dell’anima. Tutte le cose che facciamo sono sincere. Non ti nascondo che se fossi single potrebbe nascere una storia con Soleil”.







Colpi di scena che non sono serviti ad Alfonso Signorini per alzare il gradimento del programma. Anzi. Nella serata di ieri, lunedì 1 novembre 2021, su Rai1 Crazy for Football – Matti per il calcio ha conquistato 3.143.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha incollato davanti al video 2.811.000 spettatori con uno share del 18.9% (Night di 9 minuti a 1.275.000 e il 27.4%, Live di 9 minuti a 719.000 e il 17.6%).





Su Rai2 Il fidanzato di mia sorella ha interessato 941.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 3 Days to Kill ha raccolto 1.351.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Report è visto da 2.211.000 spettatori pari al 10.4% (presentazione a 1.467.000 e il 6.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 703.000 spettatori (4.3%). Su La7 la prima puntata di Grey’s Anatomy 17 registra 354.000 spettatori con l’1.8%. Su Tv8 Spider-Man 2 segna 310.000 spettatori pari all’1.6%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 302.000 spettatori (1.7%). Su Rai4 Post Mortem è visto da 303.000 spettatori (1.5%). Su Iris Quei bravi ragazzi è la scelta di 463.000 spettatori (2.4%).