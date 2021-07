“Ci sarà anche lei”. Alfonso Signorini brinda alla firma della figlia vip. L’ha voluta a tutti i costi

Grande Fratello Vip 6, la notizia che tutti aspettavano. Il reality show avrebbe i primi cinque nomi dei concorrenti, questa la notizia che comincia a fare gola tra i più fedeli seguaci del programma. Dopo la presenza confermata delle due opinioniste che affiancheranno Alfonso Signorini, l’appuntamento previsto per lo start della nuova edizione non può che alzare l’asticella delle aspettative.

Sono bastati i nomi delle nuove opinioniste per rendere la nuova edizione del Grande Fratello Vip 6 ancora più accattivante. Adriana Volpe, ripescata tra i concorrenti del reality di Alfonso Signorini, al fianco dell’intrepida Sonia Bruganelli, che vestirà panni del tutto diversi dal solito.

E le sorprese continuano a diffondersi in rete, grazie alla notizia che vede confermati i primi cinque inquilini della casa più spiata d’Italia. A rendere nota la notizia il più informato tra tutti Davide Maggio attraverso il suo sito web, in aggiunta a qualche altra indiscrezione che non ha tardato a comparire anche sul sito Dagospia e Oggi.





Per spezzare la ‘fame’, dunque, ecco i cinque nomi che cominciano a rendere appetitosa la prossima edizione del reality show. Prima tra tutti, Katia Riciarelli, seguita da Manuel Bortuzzo e Anna Lou Castoldi. E come se non bastasse, durante la diretta Instagram Davide Maggio ha rivelato che “in dirittura d’arrivo” sembrerebbero pronti a fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia anche ‘loro’.

Stiamo parlando di Francesca Cipriani e Giovanni Ciacci. Restano ancora in sospeso altri Vip, tra cui Pamela Prati, Maria Monsé e Alex Di Giorgio. E questo è solo un assaggio di quello che potrà rivelarsi fino allo start del programma, previsto a settembre.