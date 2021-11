“Occhio, entra lei”. Ingresso a sorpresa al GF Vip e il concorrente trema: l’annuncio ufficiale

Sarà una puntata esplosiva. L’appuntamento di stasera, venerdì 5 ottobre, promette davvero scintille. Negli ultimi giorni c’è stata davvero tanta carne al fuoco. E proprio nelle ultime ore ne abbiamo viste davvero di ogni tipo. A partire dal secondo malore in pochi giorni di Manuel Bortuzzo. Le condizioni dell’ex nuotatore stanno davvero preoccupando i fan. Ma dalla produzione arrivano rassicurazioni. Poi c’è lui, Alex Belli, al centro della scena.

L’attore è finito nel tritacarne delle polemiche social sia per il suo litigio con rissa sfiorata con Aldo Montano. Poi per una battutaccia su Manuel Bortuzzo: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”. Anche il papà di Manuel ha reagito e lanciato una frecciata: “Alex Belli, Manuel è caduto quando gli hanno sparato ma si è rialzato, tu sei caduto di stile sempre che tu ce l’abbia”. Inoltre Alex ha fatto parecchio parlare di sé per l’avvicinamento, le dichiarazioni e perfino il bacio a Soleil Sorge. Per lui si prospetta una puntata davvero infuocata.

Intanto va detto che proprio in queste ore è stata ufficializzata la data della finale del Grande Fratello Vip 6. Un’edizione che sta andando molto bene, tanto che Mediaset ha deciso di prolungare il reality show addirittura fino a marzo 2022, il 14 per la precisione. Non solo. Due puntate di dicembre sono state cancellate. Questo per far spazio a due appuntamenti musicali, il Concerto di Natale in Vaticano il 24 e un live l’ultimo dell’anno. Ma dicevamo di Alex Belli: per lui è in arrivo una persona speciale.





Nella puntata di stasera venerdì 5 ottobre la moglie di Alex Belli, Delia Duran, si appresta ad entrare nella casa. E sull’argomento dell’inevitabile faccia a faccia non ci sono dubbi. C’è la sintonia, eccessiva per qualcuno, tra l’attore e Soleil Sorge. Ma non basta. Proprio recentemente Mila Suarez, ex dell’attore, ha fatto una dichiarazione sconcertante proprio sul matrimonio tra Alex e Delia: “È solo finta per fare gossip. Quanto è brutto stare con una persona con cui credi di essere sposata. Il valore del matrimonio è una cosa diversa”.

Staremo a vedere se Delia Duran interverrà anche su queste parole. Di sicuro il clima tra i due non è più tanto buono: “Sono delusa e ferita, la tua è una mancanza di rispetto” ha dichiarato la modella di origini venezuelane soltanto pochi giorni fa. Non sarà un incontro all’acqua di rose. Dunque il secondo appuntamento del GF Vip 6, condotto da Alfonso Signorini con le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Rosatelli, è in arrivo. Dalle 21:30 su Canale 5 saranno tanti i temi da affrontare. Verrà infatti anche svelato chi dovrà lasciare la Casa tra Soleil, Gianmaria, Nicola e Jo Squillo.