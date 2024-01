Grande Fratello, Varrese beccato sul fatto. Nelle ultime ore la diffusione di un video ha scatenato le polemiche con decine di commenti piovuti sul concorrente. Varrese che secondo alcuni è di nuovo vicino alla sua ex Monia. Durante un colloquio con Greta, Massimiliano ha spiegato: “Mi sto vivendo la cosa con naturalezza, quello che arriva accolgo. Se penso in modo razionale, mi mette paura. Secondo me non bisogna neanche fasciarsi troppo la testa”.

“Quando è entrata non mi sono mai posto il pensiero di qualcosa che andasse oltre, mi dà quel senso di protezione e sicurezza che non ho mai provato con nessuna altra persona. Mi tiene con i piedi per terra, la sua presenza qua dentro mi sta dando serenità”. Poco dopo Greta si è rivolta a Monia.





Monia che ha risposto come: “Non sento le farfalle, però… Come te lo spiego? Sono un po’ emozionata, mi fa piacere se si avvicina. Se entra in camera lo guardo o la mattina appena mi sveglio vedo se è nel letto”. Insomma, qualcosa potrebbe anche succedere nelle prossime settimane. Intanto Varrese è stato sommerso dalle critiche.

Il motivo? Parlando con altri inquilini raccontava di aver portato lui la disciplina hip-hop in Italia. “Ho portato proprio l’hip-hop in Italia. Siamo stati i primi a fare un certo tipo di stile…sono sempre stato molto innovativo”. Parole un po’ troppo in libertà. A fare luce sulla questione ci pensa Novella 2000 che racconta come: “Varrese ha iniziato la sua carriera nota al pubblico come ballerino, in particolare come Carramba Boy”.

MASSIMILIANO VARRESE HA PORTATO L’HIP HOP IN ITALIA pic.twitter.com/xSgjyCuIDK — creestina (@creeestina) January 2, 2024

“Ha esordito, nel programma di Raffaella Carrà, anche come cantante e poi ha iniziato la sua carriera di attore. Ha quindi molte capacità nel mondo dello spettacolo, ma non è vero che ha portato lui l’hip-hop per la prima volta in Italia. Anzi, quando si è diffuso nel nostro Paese, Massimiliano era ancora un bambino”. Nient’altro da aggiungere.