Alta tensione nella Casa, Anita nell’occhio del ciclone. Al Grande Fratello nella serata di ieri, sabato 6 gennaio, si è creata un’atmosfera particolarmente tesa. A far innervosire gli animi è stato Giuseppe Garibaldi che ha fatto una uscita delle sue sui gay. Già nelle settimane precedenti il calabrese ci era cascato e anche stavolta si è creato un putiferio. Giuseppe ha detto di avere tanti amici gay, ma Stefano Miele lo ha rimproverato.

Stefano ha spiegato che fare una distinzione del genere è sbagliato perché tutti, eterosessuali e omosessuali sono innanzitutto persone. Giuseppe ha cercato di difendersi e anzi ha criticato il coinquilino dicendo che voleva a tutti i costi trovare un appiglio per litigare. È intervenuta anche Anita Olivieri, ma invece di calmare gli altri ha finito per farli innervosire ancora di più.

Anita difende Giuseppe, ma Sergio la critica pesantemente

Dopo l’intervento di Anita in difesa di Giuseppe ha detto la sua pure Sergio D’Ottavi, il quale l’ha accusata di buttare “polvere da sparo” sulle situazioni per alimentare il fuoco delle polemiche. Anita ha poi dichiarato di conoscere Giuseppe da mesi, mentre lui e Stefano sono concorrenti da poco tempo.

Sergio, tuttavia, ha ribadito: “Non vai sul tema dicendo così, ma sulla persona. Come per dire che siccome non lo conosco allora non posso dare la mia opinione”. Anche Rosanna Fratello è intervenuta: “Perché quello che dici tu è sacrosanto mentre quello che dicono gli altri no? Tu insisti sempre, tu difendi sempre senza neanche ascoltare gli altri”.

Miele spiega a Giuseppe che ciò che ha detto è una frase sbagliata, Giuseppe si sente accusato e Anita lo difende dicendo “viene dal sud Italia non puoi pretendere che capisce”

Non so cosa mi dia più fastidio tra i due.#grandefratello pic.twitter.com/UcxWE8LpYb — kait (@lushottie) January 6, 2024

Anita non l’ha presa per niente bene e ha ribattuto: “Ti sei inserita per alimentare la cosa, non c’eri. Ti sei inserita per attaccare me? Aggiungiamo altra carne sul fuoco?”. Rosanna ha negato tutto affermando di voler semplicemente spiegarle un concetto. In tanti hanno commentato la faccenda e molti puntano il dito contro Anita ancor più che su Giuseppe. La sua difesa non è piaciuta, come si dice, quando la toppa è peggio del buco…

