La puntata di questa sera del Grande Fratello si preannuncia ricca di colpi di scena, tra confronti infuocati, una nuova eliminazione e la proclamazione del terzo finalista di questa edizione. L’attesa è altissima tra i fan del reality, pronti a scoprire chi conquisterà un posto per la finalissima del 31 marzo.

Dopo le precedenti puntate che hanno visto Lorenzo e Jessica Morlacchi ottenere l’accesso alla finale, questa sera sarà il pubblico da casa a decretare il terzo concorrente destinato a giocarsi la vittoria. Un televoto flash verrà aperto nel corso della puntata, con i concorrenti chiamati a scegliere chi mandare allo scontro decisivo. Jessica Morlacchi ha già sorpreso tutti battendo Helena Prestes, considerata una delle favorite di questa edizione, mentre Lorenzo ha avuto la meglio su Javier Martinez, amatissimo dai telespettatori. Chi si unirà a loro per la corsa verso la finale?





Grande Fratello, stasera 6 marzo annuncio terzo finalista

La serata sarà segnata anche da un’eliminazione definitiva: Stefania, Mariavittoria, Chiara e Federico sono i quattro concorrenti a rischio. Uno di loro dovrà abbandonare il gioco, a un passo dalla finale. Subito dopo il verdetto, Alfonso Signorini darà il via alle classiche nomination settimanali, fondamentali per decidere i nomi dei concorrenti che finiranno al televoto per la proclamazione del nuovo finalista.

Uno dei momenti più attesi della serata sarà il confronto tra Shaila e Lorenzo, la coppia che negli ultimi giorni ha fatto discutere per la loro separazione. Dopo una serie di riavvicinamenti, la storia sembra essere giunta a una conclusione definitiva. Tuttavia, molti concorrenti della casa sospettano che i due stiano recitando un copione per attirare l’attenzione e restare protagonisti fino alla fine del reality. Il faccia a faccia tra Shaila e Lorenzo si preannuncia teso e coinvolgerà anche gli altri inquilini della casa, chiamati a esprimere il proprio parere su questa travagliata relazione.

Un altro momento clou della serata sarà il ritorno nella Casa della mamma di Shaila, pronta a sostenere la figlia dopo la rottura con Lorenzo. La donna, che non ha mai nascosto il suo scetticismo nei confronti della relazione, avrà l’occasione di confrontarsi con Shaila e darle preziosi consigli su come affrontare questa delicata situazione.