Dentro la Casa del Grande Fratello i gruppi sono ormai definiti. Durante la puntata di domani sarà annunciato il terzo finalista mentre scoppia un caso intorno a Stefania Orlando, presa di mira da tre concorrenti nella casa: “Eccoli allo scoperto, di tre non è buono mezzo fateci una cortesia, levatevi dalle scatole”. E ancora: “Non ci interessa quello che dicono: Stefania, faremo di tutto per portarti in finale”. La Orlando, infatti, è tra le quattro nominate per un posto in finale.

I sondaggi, tuttavia, sembrano parlare abbastanza chiaro. Secondo il sondaggio presente sulla pagina social ‘Grande Fratello Forum’, attualmente le più votate dagli utenti sarebbero Zeudi Di Palma e Stefania Orlando.L’ex Miss Italia è in testa con il 45% dei consensi, contro il 35,2%.





Grande Fratello, Giglio contro Stefania Orlando

Il posto da terza finalista sarebbe una lotta a due tra queste gieffine, visto che le altre tre sfidanti presentano percentuali di consenso molto ridotte. Le proiezioni del sondaggio vedono in terza posizione Shaila Gatta con l’11,4% delle preferenze, seguita da Mariavittoria Minghetti con l’8,4%.

Tornado a Stefania. Parlando con Javier e Lorenzo Giglio ha detto: “Dai che è l’ultima settimana della Orlando” e gli altri sono scoppiati in una risata di derisione nei confronti della conduttrice. I commenti sono durissimi: “Tu sei ancora dentro perché in quella casa non conti un cazzo e nessuno ti nomina perché non sa nemmeno che esisti”.

Comodino: "la Orlando che è l'ultima settimana dai!"



VOTATE STEFANIA PER FARLI PIANGERE#helevier #GrandeFratello#Viperelle #helenerspic.twitter.com/wEUArBMG8z — H α ƚ 🦊 (@blackbiacco) March 9, 2025

“Proprio convinto lui. Spero in Stefania fi alista solo per vedere le facce di lui e Spolverato che se la credono tanto. Sarebbe una goduria impagabile”. “Comunque aspetto una clip con tutte le volte in cui lo dice, poi fa tanto l’amico di tutti. una grande merda e un falso”.