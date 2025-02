“Devi sapere una cosa su Alfonso…”. Grande Fratello, Stefania svela tutto a Chiara: “È andata proprio così”

Grande Fratello, sale la tensione nella casa. Stefania e Chiara sono state protagoniste di un faccia a faccia. Gli ultimi giorni sono stati per lei un’altalena emotiva, tra alti e bassi che hanno reso ancora più complesso gestire certe dinamiche. Tra loro era scoppiato un pesante alterco dopo l’eliminazione di Alfonso, ma per fortuna è arrivato il chiarimento.

Davanti ad alcune critiche da parte di Chiara, Stefania ha fatto una parziale marcia indietro, dicendo la sua su Alfonso e spiegando di aver visto il legame tra loro e capire quanto possa essere difficile per Chiara perdere un punto di riferimento come Alfonso. Alfonso, con la sua forte personalità, poteva rischiare di oscurarla, ma Chiara non si è mai sentita offuscata, pur avendo avuto difficoltà a gestire le sue continue intromissioni.





Grande Fratello, faccia a faccia tra Stefania e Chiara

Il loro rapporto, quindi, è sembrato alla showgirl genuino nonostante le ritrosie inziali. Intanto c’è grande attesa dopo che si è saputa la notizia che potrebbe destabilizzare e non poco Giglio, secondo alcune indiscrezioni Yulia Bruschi sarebbe molto ma molto vicino al suo ex fidanzato Si legge su Novella 2000 come: “Nelle ultime ore però è arrivata una nuova segnalazione, lanciata da Grazia Sambruna”.

E ancor: “ Stando a quanto riferito, sembrerebbe che di recente Yulia Bruschi si stia riavvicinando all’ex Simone Costa. I due, avvistati a cena insieme in pizzeria, stando a quanto rivela la giornalista, che avrebbe parlato con una fonte, avrebbero anche dormito insiem”.

“Tuttavia al momento si tratta solo di indiscrezioni e di voci di corridoio e vi invitiamo dunque a prendere i gossip con le pinze. La stessa Yulia, che ha già confermato di essere andata a cena con Simone, ha svelato che sarebbero stati i suoi legali a consigliarle di avere un rapporto civile con il suo ex”. Nonostante le rassicurazioni di Yulia il pubblico non è convinto.