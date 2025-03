“Svegliati, è lui il bugiardo”. Grande Fratello, Stefania mette in guardia Chiara: “Troppe cose non tornano”

Grande Fratello, confronto tra Stefania e Chiara. In cucina le due concorrenti hanno parlato di Alfonso e del suo messaggio nella Casa. Chiara ha ammesso di essere rimasta spiazzata dalle parole del fidanzato. Stefania non si è fatta scappare l’occasione dicendo: “Secondo te perché Alfonso dovrebbe aver percepito una cosa diversa da fuori? Magari ha visto qualcosa che noi non abbiamo visto dentro?”.

Dopo qualche secondo di riflessione Chiara ha ammesso che se così fosse, vorrebbe che Alfonso lo dicesse direttamente a lei. La ragazza dice che lei non ha minimamente avuto questa percezione, anzi è convinta che Lorenzo e Shaila le stiano vicino quando ha bisogno.





Grande Fratello, il fan club di Tommaso truffato

Ma cosa è successo? Alfonso ha rivelato di aver avuto un ripensamento su Lorenzo: crede che stia recitando, che finga davanti le telecamere per ottenere clip e che, nel farlo, si stia approfittando di Chiara. Chiara sospetta che la percezione di Alfonso possa essere frutto di una gelosia verso Lorenzo, ma Stefania non condivide questa interpretazione.

Sembra, infatti, che anche lei sia propensa a credere alla buona fede di Alfonso e, di contro, alla poca trasparenza di Lorenzo. A proposito di poca trasparenza e torbidume vario. Il fan club di Tommaso ha fatto sapere di essere stato truffato. Si legge: “Con estremo dispiacere dobbiamo comunicarvi una situazione spiacevole riguardante gli aerei per Tommaso che ci è stata comunicata dalle Admin dei profili Fans di Tommaso Franchi. Siamo venuti a sapere che il signor ”.

“Admin del profilo sotto riportato, si è reso responsabile per la raccolta fondi per 4 aerei per Tommaso Franchi per un ammontare di euro 5200, ed è scomparso con tutti i fondi raccolti. Le Admin si sono già attivate con avvocati, carabinieri, PayPal e PostePay. Ad oggi siamo ad informarvi che il risarcimento può avvenire solo su base individuale e volontaria”.