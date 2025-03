L’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì sera, ha regalato colpi di scena e addii che non hanno lasciato indifferenti i fan. Tre eliminazioni pesanti hanno infatti scosso gli equilibri del gioco: Javier Martinez, che ha lasciato la sua Helena visibilmente provata, Shaila Gatta, separata da Lorenzo, e Giglio, il parrucchiere tanto amato dal pubblico, che ha però potuto riabbracciare la sua Yulia Bruschi, seppure lontano dalle telecamere.

>>“Così si gioca la finale”. Grande Fratello: Chiara, Giglio, Lorenzo e Shaila neri con Zeudi: clamoroso dietrofront

Yulia non era presente in studio durante la diretta per cause non meglio precisate, ma il tanto atteso incontro con Giglio è avvenuto subito dopo la fine della puntata. I due si sono mostrati insieme in un video condiviso da alcuni ex coinquilini e sono apparsi sorridenti e affiatati, quasi a voler dimostrare che il tempo e la distanza non hanno intaccato il loro legame.





A conferma del loro ritrovato equilibrio, alcuni scatti li hanno immortalati insieme alla presentazione del nuovo libro di Luca Calvani. Un evento che ha sorpreso molti, considerando che Calvani ha trascorso lunghi mesi all’interno della casa: la domanda sorge spontanea, quando avrà trovato il tempo di scrivere?

Ma non sono mancati i gossip e le chiacchiere anche fuori dal perimetro della casa. Yulia Bruschi è infatti finita al centro di indiscrezioni legate al suo ex Simone Costa, con cui, secondo alcuni rumors, ci sarebbe stato un riavvicinamento. Si è parlato di cene, foto rubate e persino notti passate insieme. A far discutere è stata un’intervista rilasciata da Simone a Nuovo Tv, dove ha affermato che lui e Yulia avrebbero ripreso a dormire insieme. Nessuna conferma o smentita ufficiale da parte di lei, ma soprattutto, nessun confronto è mai andato in onda nel reality. La mancata reazione di Simone alla foto di coppia ha scatenato i fan: “Avete bisogo di altre prove sul fatto che stanno insieme e si amano? Anche Simone, con il suo silenzio, ha capito che deve farsi da parte”.

Adesso però sembra che Giglio e Yulia siano pronti a rimettere insieme i pezzi e ripartire da zero, anche se non sarà facile. Dopo mesi trascorsi sotto i riflettori, tra confessionali, nomination e dinamiche spesso stressanti, ricostruire un’intimità autentica può richiedere tempo, pazienza e una buona dose di normalità. Intanto, lo sguardo è già proiettato verso la finale. I pronostici si moltiplicano: Zeudi Di Palma è tra le favorite, ma non si può sottovalutare Helena Prestes, che con grinta e determinazione è riuscita a conquistarsi un posto tra i finalisti. Chi riuscirà a spuntarla e portare a casa la vittoria? La corsa è ancora aperta.