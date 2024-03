Alfonso Signorini rompe il silenzio a poche ore dalla puntata finale del Grande Fratello con una rivelazione sul vincitore del reality. Quello del conduttore è un intervento a sorpresa. Infatti, si contano sulle dita di una mano le volte in cui Signorini ha lasciato commenti via social rispetto alla trasmissione che conduce su Canale 5. E intanto proprio a proposito della finale fuori anche dell’altro. Andiamo con ordine.

Il Grande Fratello come una maratona. Alfonso Signorini ha dato appuntamento a questa sera con l’immagine di un atleta che taglia il traguardo di una corsa podistica. E poi ha scritto: “Buona finale a tutti!! E vinca il migliore”.

Leggi anche: “Mi piaci, vediamoci”. Grande Fratello, da Beatrice l’invito al giovane vip: “Quando esco…”





Decine i commenti apparsi sotto il post del presentatore. Tra questi anche un utente che fa il tifo per Beatrice: “Facciamo vincere la parte bella dell’Italia, stasera tutti a votarla”. Il commentatore ricorda poi le qualità della sua inquilina preferita: “Lei, non si è mai raccontata, mai vantata, è entrata da sola col suo bagaglio d’intelligenza, carattere e cultura. ha portato sé stessa, né silicone, né inciuci, né talent, né protettori in redazione”.

“A coloro che la chiamano nullità ricordo che Beatrice Luzzi è un’attrice, autrice televisiva e attivista italiana. Ha vinto il premio Giancarlo Siani per lo spettacolo poliziotta per amore di Nando dalla Chiesa. Dal 2007 collabora con l’associazione Libera, per la quale, nello stesso anno, ha diretto il documentario Italia Nostra Cosa (splendido racconto sulla mafia che vince vari premi)”.

Il fan della Luzzi ripercorre anche gli studi dell’attrice: “Diplomatasi al liceo classico Mamiani di Roma, dove comincia l’attività teatrale, si laurea con lode in Scienze Politiche alla Sapienza”. Poi Beatrice Luzzi trascorre “due anni a Bruxelles in uno stage presso la direzione generale per gli aiuti umanitari alla commissione europea”.

“Tornata in Italia inizia a lavorare sia come autrice in Rai che come attrice in vari spot pubblicitari. Il successo arriva con la partecipazione alla soap opera di Canale 5 Vivere dove interpreta dal 1999 al 2001 il ruolo di Eva Bonelli. all’esperienza di vivere fanno seguito la partecipazione come co-protagonista alle fiction Giorni da leone e Sospetti, la conduzione di Linea Verde e l’attività di opinionista in vari talk come la Vita in diretta e l’Italia sul 2. Fino a quando il suo nome non torna alal ribalta nel 2023 con il Grande Fratello”.