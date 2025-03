Le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello si fanno sempre più tese dopo la quarantesima puntata del reality. La serata di martedì 18 marzo è stata segnata da nuove discussioni che hanno visto protagonista Zeudi Di Palma, al centro di critiche e confronti con alcuni coinquilini. Tutto è iniziato con una serie di diverbi tra Zeudi, Giglio, Chiara Cainelli e Shaila Gatta. Dopo la puntata, le due amiche di Giglio si sono appartate in piscina per esprimere il loro disappunto nei confronti di Zeudi.

>>“Contro quei concorrenti”. Grande Fratello, la decisione di Tommaso dopo l’uscita dalla casa

Shaila, in particolare, ha criticato apertamente il suo atteggiamento, definendolo provocatorio: “Non mi piace il suo atteggiamento da attaccabrighe”. La tensione è salita ulteriormente quando, in attesa di iniziare una partita a biliardino, Giglio e Chiara hanno chiamato Lorenzo per unirsi a loro. Alla vista di Lorenzo, Zeudi ha rifiutato di giocare, ancora infastidita dalla discussione avvenuta in puntata la sera precedente.





Grande Fratello, Shaila non crede a Zeudi

Lorenzo, comprendendo la situazione, ha deciso di abbandonare la partita per evitare ulteriori tensioni. Tuttavia, Giglio non ha gradito la reazione di Zeudi e l’ha rimproverata duramente: “Non hai 12 anni, ma 24: bisogna crescere”. Anche Chiara ha cercato di farle capire che, per il bene della convivenza, a volte è necessario superare certe situazioni. Zeudi, però, è rimasta ferma nella sua posizione: “Io non gioco con uno che dice che mi atteggio da quando sono diventata finalista”.

Dopo il litigio, Shaila e Chiara hanno continuato a discutere dell’accaduto in piscina. Shaila ha preso le distanze dalle tensioni con un’affermazione chiara: “Non voglio essere messa in mezzo nelle discussioni tra Zeudi, Giglio e Lorenzo”. Ha inoltre sottolineato che, sebbene Zeudi possa essersi sentita ferita dalle parole di Lorenzo Spolverato, tra i due c’è sempre stato un buon rapporto. Per questo, il rifiuto di giocare insieme è stato visto come un gesto eccessivo: “Non voglio che lei mi protegga solo perché ho litigato con Lorenzo. Non ho bisogno di nessuno”.

Nel frattempo, anche Lorenzo e Giglio hanno espresso il loro punto di vista su Zeudi. Lorenzo si è detto amareggiato per il comportamento della coinquilina: “Mi sono sentito escluso, anche se poi alla fine ho giocato lo stesso a biliardino”. Javier Martinez ha avanzato l’ipotesi che Zeudi non riesca ad accettare le critiche e che sia rimasta turbata dal fatto che, durante la puntata, il pubblico abbia applaudito contro di lei. Giglio, dal canto suo, ha ribadito la sua opinione: “Deve crescere, è una bambina”.

Infine, Lorenzo ha concluso il dibattito con un commento pungente: “Lei se l’è presa solo perché io ho avuto il coraggio di dirle le cose in faccia, perché sono coerente, a differenza sua”. Il clima nella casa del Grande Fratello resta dunque incandescente, con alleanze che si consolidano e fratture che sembrano sempre più profonde. Le prossime puntate diranno se Zeudi riuscirà a ricucire i rapporti o se lo scontro con gli altri concorrenti diventerà insanabile.