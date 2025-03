Nella casa del Grande Fratello, il clima si è fatto incandescente nelle ultime settimane, in particolare tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Da quando la ballerina ha deciso di smettere di assecondare il compagno con atteggiamenti concilianti, il loro rapporto ha subito una netta trasformazione. La situazione si è aggravata ulteriormente quando Shaila ha iniziato a mettere in dubbio il proprio ruolo nella coppia e a chiedersi se certi comportamenti potessero aver compromesso la sua possibilità di arrivare in finale. Il culmine della tensione si è avuto ieri, quando Lorenzo ha dato vita a una sceneggiata che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Tutto è esploso nel cuore della notte, quando i due hanno iniziato a scambiarsi frecciatine sempre più taglienti. La ballerina ha perso la pazienza e ha chiuso il confronto con parole inequivocabili: “Mi hai detto in bocca al lupo per tutto? Bene, allora in bocca al lupo e levati di qui. Ciao, fai finta che non esisto qui dentro. Senza di te io vivo lo stesso, e basta. Io ti guardo? Ma chi ti considera? Se posso evitarti, lo faccio, quindi fai lo stesso”.

Lorenzo, ferito e visibilmente alterato, ha replicato con sarcasmo: “Evitami, brava, ma fallo fino alla fine. Sei una ragazzina di due anni e lo stai dimostrando”. Ma quello che è successo subito dopo ha alzato ulteriormente il livello dello scontro.

Mentre Shaila stava pulendo la moquette macchiata, Lorenzo le ha lanciato un panno per terra con un gesto sprezzante, facendola infuriare ancora di più. “Oddio basta, c’eccis, e basta, ecco arrivato Mario Merola”, ha sbottato la ballerina, esasperata dalla situazione. A quel punto, Lorenzo ha reagito in maniera plateale: ha preso il quadro che Shaila gli aveva regalato per il compleanno, l’ha rotto e lo ha gettato nella spazzatura, dichiarando con tono amaro: “Guardami, tutto il rispetto che ti ho portato finisce in un bidone, Shaila, così almeno te lo ricordi”.

Un Bimbo ferito che butta i regali.

Porterà a scavarsi un area fossa ed alzare muri ..

O porterà a dialogare e parlare invece di chiudersi se ti infastidisce qualcosa?#shailenzo pic.twitter.com/OfVfPDrsqF — 𝕊𝕠𝕟𝕚𝕦𝕔𝕔𝕚𝕒🌹 ♫♪♩·. ∀IƆƆ∩INOS (@Sonosoniaebasta) March 16, 2025

bambino di merda sei stato tu a dirle ‘in bocca al lupo per tutto’ e a dire di non voler parlare mai più con lei

Shaila non è una bambola telecomandata ai tuoi comodi quando vuoi o non vuoi parlare, abbracci, distanza #shailenzo pic.twitter.com/6JQJDX5x6W — B🤍 (@Bebettaz) March 16, 2025

Shaila era emozionata quando ha fatto quel quadro .. non doveva romperlo lui è un bambino #shailenzo pic.twitter.com/D732gAsWKZ — aury 🦋🔥 (@aurymorg) March 16, 2025

Le parole di Shaila, però, hanno toccato un nervo scoperto. Lorenzo aveva già raccontato in passato di avere un trauma legato al soprannome “Mario Merola“, confessando un episodio della sua infanzia che lo aveva segnato profondamente. A novembre, infatti, aveva rivelato: “Non mi dire Mario Merola! Mi ferisci. Non pensi che magari un bambino me lo abbia detto da piccolo e mi abbia picchiato dicendo ‘tu sei un Mario Merola’? Se è successo? Sì!”. Il litigio tra i due ha acceso nuove polemiche tra i telespettatori e messo in luce la fragilità di un rapporto che sembra ormai arrivato al capolinea. Resta da vedere se il tempo riuscirà a sanare questa frattura o se il reality sancirà definitivamente la fine della loro vicinanza.