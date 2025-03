Grande Fratello, non solo l’amore, tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è finita anche l’amicizia. Che si sia arrivati alla rottura fa un po’ strano, specie dopo i tanti proclami compresi quelli della mamma di Lorenzo. “È innamoratissimo –spiegava – Chi è che non ha mai litigato soprattutto nelle prime fasi, quando ci si conosce. Hanno già chiarito, lui ha spiegato i suoi punti su come vorrebbe impostare questa relazione, lui ama lei e lei ama lui”.

“Secondo me è un amore profondissimo che in pochi riescono a capire. Bisogna vivere certe cose e probabilmente non tutti nella vita vivono questo amore così forte. Non è da tutti avere questa fortuna. Così forte che porta ad avere questi pro e contro. Lì adesso sono stanchi, sono veramente stanchi tutti quanti, quindi basta poco per magari accendere un qualcosa che è un nulla”.





Grande Fratello, Shaila chiude con Lorenzo

“Sì ho visto il chiarimento direi che ci hanno fatto commuovere anche, come sanno fare loro. Oltretutto lui ha detto a Federico di preparare una torta perché a mezzanotte fanno 4 mesi. Fuori devono conoscersi, lì dentro si conoscono in un contesto anche un po’ pesante”.

Shaila di chiarimenti ne ha avuti fin troppo ed i gesti di Lorenzo non la persuadono più.

Durante l’ultima puntata Lorenzo l’ha salvata dal televoto con un gesto di galanteria. Lei non si è fatta assolutamente ammorbidire dicendo: “non ti credo più”. Parole che sono state immediatamente commentate e rimbalzate su tutti i social.

“Lorenzo, sei stato smascherato una volte per tutte. Adesso neppure Shaila ti crede più, hai finito i bonus per le chiacchiere bello mio. E per te ora si mette molto ma molto male”, si legge su X.