Ieri, giovedì 20 febbraio, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, ad essere eliminato è stato Maxime. Intanto nella Casa l’aria è pesante, Shaila è crollata in lacrime. Tra pochi giorni sapremo chi sarà la seconda finalista del Grande Fratello. Il pubblico attende con trepidazione il comunicato che Alfonso Signorini leggerà in diretta. Ma dall’esterno si è già preannunciato cosa dobbiamo aspettarci.

>>“Shaila, noi facciamo così e Alfonso…”. Grande Fratello, Lorenzo e Shaila confabulano contro Signorini

Dovrebbe essere Shaila che sta attraversando un momento molto complesso. La concorrente dice di essere rimasta male per quanto accaduto durante la trentatreesima puntata con Mattia “Vedo come a volte la bontà non sia per tutti” commenta. Le tre ragazze sostengono di essersi avvicinate in diversi momenti al maestro di sci, avendo conversazioni profonde e personali, senza però ricevere la giusta riconoscenza.





Grande Fratello, crisi Shaila: finisce in lacrime

Shaila ha un crollo, in lacrime dice di dare tanto e ricevere poco, spiegando di non rispecchiarsi nelle accuse che Helena ha mosso contro di lei la sera precedente. “Non ho mai usato nessuno per arrivare ad un fine, anzi spesso sto da sola”, spiega la concorrente asciugandosi il viso. Poco dopo si avvicina Lorenzo e la bacia, consolandola.

Intanto lunedì prossimo ci sarà una nuova eliminazione. Parlando di un sondaggio pubblicato dal sito Angolo delle Notizie, la situazione al Grande Fratello si starebbe delineando e il prossimo eliminato dovrebbe essere un concorrente maschio. Non dovrebbe avere problemi Shaila, che stando agli ultimi dati otterrebbe il 30% dei voti.

Appaiati tutti al 20% ci sarebbero Iago, Chiara e Mattia che quindi ce la farebbero a rimanere al Grande Fratello. Ad andarsene per sempre dal reality show sarebbe Giglio, che non conquisterebbe oltre il 10% delle preferenze. Tutto ovviamente potrebbe ancora cambiare, ma lunedì 24 febbraio potrebbe essere proprio lui a terminare anzitempo questa avventura.