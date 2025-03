Grande Fratello, clamorosa svolta nel rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: la scoperta è arrivata poco fa. Subito dopo l’eliminazione Shaila si era fatta sentire sui social inviando una nota vocale al suo gruppo su Instagram dicendo: “Buongiorno universo. Italiani buongiorno. Ciao ragazzi, a tutti. Volevo dirvi che va tutto bene. Sono tornata. Sei mesi e mezzo fuori dal mondo, è stranissimo”.

>>“Ora posso parlare”. Shaila è fuori e rompe il silenzio, cosa è successo dopo l’addio al Grande Fratello

“Grazie di cuore a chiunque mi abbia seguita e sostenuta nel bene e nel male, in tutte le sue forme. Vi abbraccio tantissimo e vi mando un bacio enorme”. Ma Shaila nasconderebbe qualcosa. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzana, che ha ricevuto la notizia da una fonte, Shaila sarebbe stata visibilmente turbata dalla sua eliminazione.





Grande Fratello, Shaila Gatta non segue Lorenzo sui social

“Era nerissima e ha pianto molto, soprattutto per Lorenzo e per aver perso contro Helena. Fuori dagli studi, ha avuto anche uno scontro con alcune fan di Zeudi che l’hanno insultata”, ha rivelato la fonte. Il suo rapporto con Lorenzo Spolverato non sarebbe in discussione. L’esperto di GF Amedeo Venza ha scritto su Instagram che…

“Shaila ha chiesto di poter fare recapitare una lettera a Lorenzo! Una persona molto vicina mi fa sapere che uscita dal programma è un po’ in crisi con i sentimenti verso Lollo. Influenzata anche da persone a lei care! Lunedì dovrebbe esserci un confronto!”. E avrà modo di spiegargli, probabilmente, anche di quel bug social in cui è incappata.

Molti fan, infatti, hanno notato che Shaila non segue Lorenzo su Instagram. Secondo alcuni sarebbe una cosa del tutto normale visto che fino questo momento infatti a gestire i canali di Shaila sono stati i suoi collaboratori, che non hanno mai messo il follow a Lorenzo. Ma d’altro canto c’è chi è sicuro di altro. “Ecco come finisce il grande amore tra questi due falsi, due giorni fuori è l’ha già cestinato”.