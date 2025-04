È un momento molto molto complicato per l’ex concorrente del Grande Fratello Shaila Gatta, dopo le foto preoccupanti dei giorni scorsi e le tante chiacchiere scaturite in rete, adesso arrivano le parole dell’ex velina: “Ho perso diversi chili”, raccontando poi di vivere un momento particolarmente angosciante a causa della ventata d’odio che le è caduta addosso. Il motivo scatenante è stata la rottura con Lorenzo.

Lorenzo che in una chat con l’ex gf Daniele Dal Moro aveva così motivato: “Ho preso una decisione seguendo il mio istinto, basandomi su ciò che ho vissuto in prima persona e, soprattutto, ritrovando chiarezza dopo essermi allontanata un po’”.





Grande Fratello, Shaila Gatta: ho perso molto chili

“So bene cosa ho passato, e trovo assurdo pensare che potrei lasciarmi condizionare dai miei fan, quando in realtà ho sempre difeso questo amore contro tutto e tutti, inclusa la mia famiglia. Certe polemiche senza senso le lascio a chi ha tempo da perdere. Ognuno faccia pace con la realtà: io ho scelto di mettermi al primo posto, finalmente in modo autentico, e continuerò a farlo d’ora in avanti”.

E ancora: “Questa esperienza mi ha insegnato tanto. Se sembro distante è solo perché ho bisogno di staccare e respirare un po’. Ringrazio di cuore chi mi è stato vicino: è questo che conta davvero. La vita si vive nella concretezza, non nelle illusioni. E per tutto quello che sto vedendo, oggi più che mai, dico grazie a chi c’è”. Parole abbastanza nette.

alla prossima che leggo contro shaila iniziano le guerre di fuoco come ai vecchi tempi (consideratevi avvisati) pic.twitter.com/vFH7uY0Sac — aiko🇵🇸 (@aikoingalera) April 6, 2025

Come nette la parole arrivate ieri sui social, dove ha raccontato di aver perso diversi kg (adesso pesa 51 kg, 4 in meno rispetto a mesi fa): “Non ho perso solo chili. Ho perso pezzi di me. A volte le parole fanno più male di quanto si possa immaginare. Non sapete cosa c’è dietro a un corpo che cambia, a una scelta, a un silenzio, a un sorriso forzato. Vi prego, andate piano. Con le parole, con i giudizi… Buona notte”. Tanti i commenti su X: “Sta male, molto male”. “Ragazzi una mia amica conosce bene Shaila e mi dice che è proprio a cocci. Bisogna fermare i violenti in rete”.