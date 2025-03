Grande Fratello, sale la tensione per la puntata di stasera. Ci saranno tante situazioni di risolvere, due eliminati, un finalista ed un atteso confronto tra Shaila Gatta e Lorenzo. Di sicuro voleranno gli stracci. La loro storia si era interrotta, quasi definitivamente, una settimana fa. Shaila si era concentrata sul suo rapporto con Lorenzo, spiegando come non tutto fosse filato lisci e che si era sentita schiacciate da Lorenzo.

>> “Stavolta tutti hanno visto”. Grande Fratello, Javi incastrato da un video: Beatrice lo asfalta a Pomeriggio 5

“Condivido quello che dici, non hai sbagliato tu. Però nel vostro rapporto si è concentrata tutta l’attenzione su Lorenzo. Adesso è arrivato il momento in cui il cuore ha lasciato il posto al cervello e quindi stai uscendo fuori tu”, aveva detto Cesara Buonamici. Parole che non erano piaciute a Lorenzo, che durante la pubblicità si era lasciato andare a delle lamentele.





Grande Fratello, confronto in arrivo tra Shaila e Lorenzo

“Io non penso di essere stato sbagliato, ti ho dato tutto quello che potevo darti. Adesso sono pure il capro espiatorio della relazione. Sono cose su cui nemmeno vorrei tornarci perché non mi piace. Tu su quello che Cesara ha detto non hai commentato”. Insomma, Lorenzo non ci stava a fare la parte del cattivo, ma non tutti la pensano così.

“Lorenzo, invece di sfasciare tutto come tuo solito, per una volta fa l’uomo e dì la verità a Shaila: a te, di lei, non te ne frega niente, hai solo usato una ship per arrivare in finale e ora che ci sei riuscito la scarichi”, si legge su X. E ancora: “Alla fine è uscito fuori quello che tutti si aspettavano, storia fasulla, trame costruite, non poteva reggere”.

#shailenzo comunque se c'è il confronto in studio mi è chiaro il fatto che non si siano parlati questi giorni,il grande fratello sta proprio alla frutta ,spero almeno li pagano bene per ammazzarsi a vicenda — Gianmario (@Giammilan) March 17, 2025

Ma c’è anche chi punta il dito contro il Grande Fratello: “Comunque se c’è il confronto in studio mi è chiaro il fatto che non si siano parlati questi giorni, il grande fratello sta proprio alla frutta, spero almeno li pagano bene per ammazzarsi a vicenda”.