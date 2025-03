Durante la puntata di ieri è arrivato il nome del terzo finalista del Grande Fratello: il televoto ha deciso che ad andare all’ultimo atto, il prossimo 31 marzo, senza ulteriori indugi sarà Zeudi De Palma. Zeudi sulla quale si è espressa Shaila Gatta, prima a caldo e poi nella notte. A caldo ha spiegato di essere delusa dal non essere approdata in finale. Finale che, secondo lei, merita a pieno titolo.

“Io me lo merito, ma spero che ci arriverò comunque. Sono contenta per lei, è una mia amica, però credo di meritarlo. Quello che ho sopportato e ho passato io qui dentro non l’ha passato nessuno. Anche se guardo gli altri dentro… io ho dovuto avere le spalle molto larghe per tutto quello che mi è successo e che ci hanno detto”.





Grande Fratello, Shaila a Lorenzo: “Vincerà Zeudi”

Ed ha continua: “Quindi anche per queste ragioni penso che dovrei arrivare in finale. Però ci sarà il modo e il tempo. Nella mia vita nulla è stato facile e nessuno mi ha regalato niente. Ho sempre conquistato tutto con il sudore e con il mio impegno”. Poi, nella notte, è tornata sull’argomento.

Parlando con il fidanzato Lorenzo Spolverato ha poi fatto un pronostico sulla fine del Grande Fratello. Secondo la sua opinione, soprattutto dopo averla sorpassata al televoto, Zeudi Di Palma sarebbe la favorita per la vittoria. “Vince Zeudi il programma, qua te lo dico e te lo firmo”, le parole. “Sì, fidati, te lo dico io, ti devi fidare. Lore è un programma, non è la vita vera”.

Lorenzo ha replicato: “Addirittura?! Sì?! Ma che dici?! Lo so che è un programma, ma non sarebbe giusto! No che non è giusto e qui te lo dico e te lo firmo. Mi dispiace, non ho il rapporto che c’hai tu, passo del tempo con lei ok… ma non sarebbe giusto anche rispetto ad altre persone”.