Uscito di scena durante la quarantesima puntata del Grande Fratello, Tommaso Franchi è tornato nella sua Siena e, con il cellulare finalmente in mano dopo mesi di isolamento, ha iniziato a riprendersi i suoi spazi digitali. Ma ciò che doveva essere un ritorno alla normalità si è trasformato in una silenziosa, ma eloquente presa di distanza.

I fan più attenti, infatti, hanno subito notato un drastico cambiamento nel profilo Instagram dell’ex gieffino: tutti i video condivisi dalla pagina ufficiale del programma che lo ritraevano sono stati rimossi. Un gesto che ha sollevato parecchi interrogativi, ma che è stato solo l’inizio di una piccola rivoluzione social.

Franchi ha anche smesso di seguire diversi ex coinquilini, tra cui Alfonso D’Apice, Marco Maddaloni (Giglio), Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Maica Benedicto, la concorrente del Gran Hermano con cui aveva avuto un breve flirt durante il crossover internazionale del reality. E come se non bastasse, secondo quanto riportato dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, anche Alfonso Signorini è sparito dalla lista dei seguiti di Tommaso. Un dettaglio che ha subito alimentato sospetti su malumori più profondi.

“Tommaso è nero”, ha scritto Deianira sui social, spiegando che l’ex concorrente si sarebbe aspettato maggiore tutela all’interno del gioco, soprattutto considerando una presunta conoscenza di lunga data tra la sua famiglia e quella del conduttore. “Pare che abbiano amici in comune”, aggiunge. Venza, invece, ha lasciato intendere che presto potrebbero emergere nuovi dettagli: “A breve sapremo anche i motivi reali”, ha scritto.

Che si tratti di una reazione a caldo o di una vera rottura con l’ambiente del reality, le mosse di Tommaso Franchi stanno facendo discutere. Da idraulico toscano a personaggio televisivo e ora, forse, a ex gieffino in rotta con tutto il sistema. Per i fan, è chiaro: dietro a quei “non seguiti” si nasconde molto più di una semplice epurazione social.