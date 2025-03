Grande Fratello, nella notte tra Helena e lei è scattato un bacio subito dopo il confronto tra i concorrenti già passato alla storia del programma come cena dei veleni. La prima a prendere la parola è stata Jessica Morlacchi, che ha usato questo momento per chiudere alcuni cerchi aperti. Si rivolge per prima a Helena, con cui non sono mancati i contrasti, ma riconosce che tra loro c’è stata una crescita.

“Lei, per me, è stata una scoperta. Sapevo che saremmo andate d’accordo. Sono felice di come ci siamo ritrovate”. Poi guarda Mariavittoria, a cui è ormai legata da un rapporto speciale: “Mi piaci così come sei”. E MaVi piace anche ad Helena, con la quale c’è stato anche un bacio sulle labbra. E dire che tutto sembrava diverso.





Grande Fratello, è nata una grande amicizia tra MaVi e Helena

Come ricorda il sussidiario.it: “Le due, inizialmente non si sopportavano e il loro rapporto non era di certo dei migliori! C’era tensione e anche tra di loro ci sono state numerose incomprensioni fino a quel momento nel Tugurio, quando insieme si sono rese conto che forse valeva approfondire la loro amicizia. E hanno fatto bene, perchè oggi si stanno sostenendo in uno dei momenti più difficili: la finale del Grande Fratello”.

E cosa ne pensa il pubblico? “L’amicizia non ha bisogno di trucchi e giochi per essere instaurata. L’amicizia unisce due cuori attraverso un’attrazione nascosta, il cui segreto risiede nella sincerità di questi cuori. Grande armonia”. Grande armonia che Helena non vede nelle sue rivali Chiara-Zeudi: “Fuori di qui saranno amiche fino al 2024, cioè mai“.

In maniera ironica ha quindi detto che il rapporto di amicizia tra le due gieffine non durerà affatto e che si concluderà non appena la trasmissione sarà conclusa definitivamente. Staremo a vedere se ciò che ha detto Helena sarà la verità oppure se il legame amichevole tra Zeudi e Helena proseguirà.