Caos totale al Grande Fratello dopo il ripescaggio dei quattro ex concorrenti: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia ed Eva Grimaldi. L’accoglienza da parte degli inquilini per i loro vecchi compagni non è stata particolarmente calorosa. Ad alcuni, infatti, non è piaciuta la decisione presa dalla produzione, considerandola un premio eccessivo. Al massimo erano stati concessi brevi soggiorni di qualche giorno. Questa volta, però, gli ex gieffini sono stati reintegrati a tutti gli effetti e, come gli altri, possono concorrere alla vittoria del montepremi finale.

Dentro la casa, i “nuovi” arrivati sono osservati con un certo sospetto. Avendo trascorso diversi giorni fuori, hanno avuto l’opportunità di vedere ciò che si dice sul reality show e, soprattutto, di osservare dall’esterno i loro avversari. Informazioni che ora potrebbero sfruttare a loro vantaggio. Per questo motivo, i movimenti di Jessica, Helena, Iago ed Eva sono monitorati con particolare attenzione e analizzati. Amanda, in particolare, ha notato qualcosa di diverso in Jessica Morlacchi. E lo ha confessato agli altri.

Jessica è molto diversa rispetto a prima. Non solo nel carattere, ma anche nel look. Tuttavia, questa trasformazione non convince Amanda, che un tempo era sua amica. “A me sembra tutto un copione: dall’outfit al taglio dei capelli, al modo di impostare le cose… persino la pace finta con Helena. Tutto troppo impostato, non riesco a crederci. Helena, invece, è tornata ed è lei, la riconosco“, ha detto la cognata di Al Bano, confidandosi con i suoi inquilini più fidati: Javier Martinez, Luca Calvani e Alfonso D’Apice.

Le parole di Amanda hanno scatenato sui social un acceso dibattito tra i fan del reality show. Alcuni si sono detti d’accordo con lei, sostenendo di non fidarsi di questa nuova versione di Jessica: “Amanda ha ragione, è tutta una strategia”. Altri, invece, la pensano diversamente, ritenendo che non ci sia nulla di sospetto: “Jessica non poteva sapere del rientro. È andata dal parrucchiere solo perché doveva posare per la copertina di Chi“.

C’è anche chi accusa Amanda di non essere imparziale: “Perché Helena non è andata dal parrucchiere e dall’estetista? Non si è forse fatta mille dirette Room con il fandom? Non gioca con Zeudi e Javier? Non finge di essere una santarellina?”.