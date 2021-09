“Anche lei fa l’escort”. GF Vip, spunta un’altra vippona. E i due ex confermano

Nuvole e polemiche sul Grande Fratello. In particolare si parla della quindicesima edizione, una delle più amate. Ricordate? Era la casa con Alberto Mezzetti, Veronica Satti, Alessia Prete, Angelo Sanzio e tanti altri personaggi passati alla storia del programma. Ebbene qualche giorno fa a sganciare la bomba è stato il portale Dagospia. Nella sua rubrica “A lume di candela” il giornalista Giuseppe Candela ha parlato di una concorrente misteriosa al Grande Fratello Vip.

Si tratterebbe di una ragazza bellissima che dietro all’attività di influencer ne nasconderebbe un’altra, parecchio remunerativa. Ecco cosa leggiamo: “INDOVINELLI – A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da “influencer” un’altra professione: escort d’alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate. Chi è e a quale edizione avrà partecipato?”.

Ora arriva la risposta. A parlare è Luigi Favoloso, ex concorrente al Grande Fratello 15. L’ex di Nina Moric afferma di non essere per nulla sorpreso da quanto affermato da Candela su Dagospia. Anche nell’edizione a cui partecipò Luigi Favoloso ci sarebbe stata una ragazza che faceva l’escort. Lui lo sa che perché aveva legato con lei, per poi rompere ogni rapporto.





“Ho appena letto questa notizia – dice Luigi Favoloso – ma non capisco dove sia il clamore, anche quando io ho fatto il Grande Fratello c’era una che faceva l’escort, sia prima che dopo. Io ci avevo anche un po’ legato, ma poi non l’ho più voluta vedere”. Ma non basta. A confermare questa voce è intervenuta un’altra protagonista di quell’edizione, Veronica Satti. La figlia di Bobby Solo su una story su Instagram ha scritto: “Mi ha letto nel pensiero. Non è particolarmente elegante ma CONFERMO”.

E non è finita qui. La stessa Veronica Satti ha poi proseguito: “Anche nell’edizione dopo, personaggia anche abbastanza nota. Insomma alla fine io mi sono sempre chiesta se gli autori del GF lo sapessero così per curiosità non perché giudico la scelta di queste donne. Ah in un GF Vip anche un escort maschile, e lo so al 100%. Forse li mettono di proposito però guai a dirlo the poi ti becchi una querela sulla verità”. E allora chi saranno i protagonisti di queste voci?