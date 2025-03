Grande Fratello, la frattura all’interno della Casa tra i due gruppi è ormai insanabile. Intanto Helena sembra avere più dio qualche problema, la finale per lei potrebbe essere a rischio. Di mezzo, ancora i fandom. Quelli di Javier non sarebbero compatti, infatti uno dovrebbe votare Helena ma l’altro si schiererebbe a favore di Giglio togliendo voti preziosi alla sudamericana.

>>“Svegliati o sei fregata”. Grande Fratello, Shaila avverte Chiara: c’è chi trama contro di lei

Infatti, alcuni fan della Prestes hanno scritto online: “Se Helena non supererà il prossimo televoto, scordatevi dei nostri voti a Javier“, “Votate Helena perché come vedete siamo soli anche questa volta”. Ma non è il solo punto: Chiara, infatti, parlando con Zeudi ha spiegato di non volere più parlare con Zeudi.





Grande Fratello, nuova lite tra Chiara e Helena

“Devo dire a Helena di non ridere e scherzare con me”, coinvolgendo anche Zeudi nel piano. Un piano finalizzato ad isolarla ulteriormente e facilitare la sua eliminazione coalizzando i voti. Ma qualcosa non torna, poche ore prima infatti Chiara sembra molto ma molto distante da Zeudi. A metterla in guardia era stata Shaila: “Lei è solo attenta al gioco. Lei ha costruito tutti i rapporti con grande furbizia. Io sono una polla e ci sono cascata”.

“Lei sa che tu sei forte e amato ed è in competizione con te. E un giocatore cosa fa per vincere? Butta giù le pedine forti. Lei vuole vincere. Solo io posso parlare male del mio fidanzato perché sono arrabbiata, lei ha usato questa mia rabbia come arma contro di te e non lo permetterò mai più”.

“Devo dire a Helena di non ridere e scherzare con me”

…………



Ho seriamente paura di questa persona. Ad oggi la più pericolosa in casa. Se non ci fossero le telecamere ti accuserebbe di tutto questa persona..#grandefratello #helevier pic.twitter.com/irWL82yvC5 — Itachi🤍 (@cazzi_miei1) March 21, 2025

E ancora: “Puoi quando la scopri piange, butta fuori i suoi problemi personali, il padre, l’abbandono… gioca sporco. Mi sento usata per tante cose da lei, non è leale, gioca sporco. Vai a piangere e dì i problemi, non mi impietosisce. Pure io ho tanti problemi e non uso gli altri ai fini dei miei scopi”.