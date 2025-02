Federico, Mattia e Maria Teresa hanno ricevuto un misterioso messaggio nel primo pomeriggio di oggi. Quella che sta trascorrendo è una giornata particolarmente atipica nella casa del Grande Fratello, i veterani hanno ricevuto il permesso di uscire a pranzo sollevando non poche critiche. L’esperto di gossip e tv, Alessandro Rosica, ha ad esempio protestato così.

"Ormai fanno quello che vogliono. Sembra un campeggio estivo, ma va va". E altri telespettatori hanno puntato il dito contro Lorenzo, che dopo la sfuriata con Shaila secondo loro non avrebbe meritato questa giornata fuori.





Grande Fratello, lettera dei veterani a Federico e Maria Teresa

Ignari della situazione, Mattia Fumagalli e Maria Teresa Ruta trovano finalmente la lettera dei loro compagni d’avventura veterani. Tocca a Maria Teresa leggere: “Cari novellini, la casa è tutta per voi godetevela e anche il suo silenzio. Per voi l’uscita non è prevista”. Sono stati esclusi dal girono libero concesso agli altri.

Intanto, come detto, su Lorenzo non si placa la polemica. Anche Signorini avrebbe voluto squalificarlo. “In un momento di crisi nera hai dato sfogo sconclusionato alla tua rabbia. È ritornato quell’atteggiamento aggressivo, sopra le righe, violento. Il fatto che tu sia finalista non significa tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile”, ha detto ieri in puntata.

E non si è fermato, ma ha aggiunto: “Perché il pubblico ti ha portato in finale ma il Grande Fratello ti può anche squalificare. Fosse stato per me, ti avrei tranquillamente squalificato. Il Grande Fratello è più buono di me”.